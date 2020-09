Palmeiras encaminha a saída do lateral-esquerdo Diogo Barbosa para o Grêmio

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa está perto de trocar o Palmeiras pelo Grêmio. Depois de o clube gaúcho tentar trazer o jogador por empréstimo e receber uma recusa, agora a negociação está perto de ser finalizada com a compra de parte dos direitos econômicos do atleta. O jogador se interessou pela proposta, principalmente pela perspectiva de ser titular no novo time. Os valores ainda não foram revelados.

Diogo Barbosa passou por Botafogo e Cruzeiro antes de chegar ao Palmeiras no começo de 2018. Com 103 jogos pela equipe, o lateral-esquerdo foi campeão brasileiro em 2018 e ganhou o Campeonato Paulista desta temporada, mas tem perdido espaço com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O preferido para o setor tem sido o uruguaio Matías Viña, trazido no início deste ano. Outra opção no elenco é o garoto Lucas Esteves, revelado nas categorias de base.

Por não ter atuado como titular regularmente nesta temporada, Diogo Barbosa considera positiva a mudança de time. Neste ano ele disputou 11 partidas oficiais, das quais em sete começou jogando. No Grêmio, deve brigar pela posição de titular com Cortez e Guilherme Guedes. A equipe gaúcha está há tempos atrás de alguém para a posição, principalmente depois de ter perdido Caio Henrique para o Atlético de Madrid no meio do ano passado.

Além de tratar a saída de Diogo Barbosa, o Palmeiras está atrás também de outro lateral, desta vez para o lado direito da defesa. Marcelo Herrera, do San Lorenzo, tem 21 anos e desperta a atenção do clube. O jogador, inclusive, marcou um gol sobre a equipe alviverde no ano passado em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Agência Estado