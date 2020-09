Thiago Galhardo é eleito o melhor jogador de agosto no Brasileirão

A partir desta edição, 35 jornalistas credenciados pela CBF em todo o País irão eleger os melhores jogadores a cada mês de disputa do Campeonato Brasileiro. E o eleito no mês de agosto foi o colorado Thiago Galhardo. Artilheiro da competição com seis gols, o meia-atacante do Inter vive o melhor momento de sua carreira, segundo ele próprio. Ele recebeu 165 pontos, bem à frente de Marinho, do Santos, segundo colocado (68) e Germán Cano (33), do Vasco, fechando o pódio.

empate em 2 a 2 com o Bahia O ótimo momento vivido por Thiago Galhardo, que marcou no, domingo, no Beira-Rio, teve um gosto amargo com o gol sofrido já nos acréscimos após uma penalidade cometida por Rodinei. A "gordura" criada nas primeiras rodadas da competição acabou queimado em dois gols sofridos nos minutos finais - Bahia e Palmeiras - deixando quatro pontos no caminho.

Para se manter na liderança do Brasileirão, o time de Eduardo Coudet volta a atuar no Beira-Rio. Nesta quinta-feira, às 19h15min, recebe o Ceará. A equipe de Guto ferreira, que foi expulso na derrota para o Santos, ainda não terá outros quatro jogadores, suspensos ou expulsos na última rodada.

O Colorado terá o retorno de Moisés ao time titular. A dúvida é o volante Johnny, que deixou o campo com dores na coxa direita e será reavaliado. A direção corre para regularizar o atacante argentino Leandro Fernandez até amanhã.