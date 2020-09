Grêmio não terá seis titulares diante do Bahia

O técnico Renato Portaluppi vive uma de suas piores fases no comando do Grêmio nestes quatro anos no clube. Se não bastasse o a falta de resultados e a pobreza tática e técnica da equipe, o Tricolor não terá seis titulares para enfrentar o Bahia, quinta-feira, às 19h15min, em Salvador.

Além das baixas do volante Maicon, do atacante Pepê, do lateral Victor Ferraz e do meia Jean Pyerre, no, domingo, fora de casa, a dupla de zaga gremista está suspensa. Geromel recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Já Kannemann, além do terceiro cartão amarelo, também saiu de campo com câimbras na perna esquerda.