Grêmio empata com o Atlético-GO em atuação preocupante

Depois da derrota para o lanterna na penúltima rodada em casa, o domingo foi de empate com o vice-lanterna. Neste domingo (6), o Tricolor foi a Goiânia e ficou no 1 a 1 com o Atlético. Foi o sexto jogo sem vitória da equipe de Renato Portaluppi no Campeonato Brasileiro. Para piorar a situação, a atuação em campo mostrou um time desencontrado, lento e sem criatividade.

O Tricolor foi a campo repleto de desfalques. Além das baixas de Victor Ferraz, Maicon e Pepê, todos com problemas musculares, a ausência de última hora foi Jean Pyerre, com uma lesão de grau um na coxa direita. Os problemas fora de campo seguiram dentro das quatro linhas. Considerada uma das melhores zagas da América do Sul, o setor vazou mais uma vez. Aos dez minutos, Chico cobrou escanteio, Edson subiu mais alto e cabeceou com estilo para abrir o placar para os donos da casa.

O time de Portaluppi até tentou costurar algumas jogadas, mas a bola não chegou em Diego Souza. Enquanto isso, Éverton e Lucas Silva tentaram em chutes de longa e média distância, mas sem nenhum sucesso. O Grêmio era inoperante e o Atlético controlava as ações. Só que aos 40 minutos, o Grêmio achou um gol. Alisson acionou Isaque, dentro da área, que chutou de esquerda para deixar tudo igual. O árbitro anulou, mas o VAR validou.

O intervalo não alterou muita coisa na partida. O Grêmio seguiu perdido, com o meio-campo gremista sentindo as ausências de Maicon e Jean Pyerre. Do outro lado, o Dragão manteve a bola no pé, procurando construir algo. Prova disso é que Renato Kayzer teve duas chances de colocar os donos da casa à frente do marcador: uma de cabeça e outra em contra-ataque rápido, mas fracassou em ambas.

Aos 27 minutos, a primeira jogada construída com algum perigo pelos gaúchos. Alisson cruzou da direita e Éverton, sozinho, cabeceou para defesa de Jean. O Atlético chegou perto de marcar em uma última chance com Matheuzinho, aos 37, acertando poste do gol defendido por Vanderlei. No final, o empate foi bom para o Grêmio, que chegou ao sexto jogo sem vitória na competição. Nos minutos finais, ainda deu tempo de Geromel receber o segundo cartão amarelo e ser expulso.

Na próxima quinta-feira, às 19h15min, o Tricolor vai a Salvador para enfrentar o Bahia.

ESCALAÇÃO

Atlético-GO 1

Jean; Dudu, Éder, João Victor e Nicolas; Marlon Freitas e Edson; Janderson (Everton Felipe), Gustavo Ferrareis (Matheuzinho) e Chico (Henry Vaca); Renato Kayzer. Técnico: Vagner Mancini.

Grêmio 1

Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann (David Braz) e Cortez; Lucas Silva (Darlan) e Matheus Henrique; Alisson (Luiz Fernando), Isaque (Fabrício) e Éverton; Diego Souza (Robinho). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

8ª rodada

Sábado

Flamengo2x1Fortaleza

Corinthians2x2Botafogo

Ceará0x1Santos

Domingo

Bragantino1x2Palmeiras

São Paulo3x1Fluminense

Inter2x2Bahia

Vasco1x0Athletico-PR

Atlético-GO?x?Grêmio

Em andamento

SportxGoiás

CoritibaxAtlético-MG