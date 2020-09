Inter vacila e cede empate nos acréscimos para o Bahia

A atuação do Inter não foi a mesma que encheu os olhos da torcida dos últimos jogos. Neste domingo (6), o Colorado decepcionou, no Beira-Rio, ao ceder o empate nos acréscimos para o Bahia. Após sair perdendo, os donos da casa viraram, mas foram castigados com um pênalti infantil do lateral-direito Rodinei. Mesmo assim, os comandados de Eduardo Coudet seguem na liderança do Campeonato Brasileiro, um ponto à frente do São Paulo, depois do 2 a 2 com os nordestinos.

Coudet mandou a campo o que tinha de melhor. A única mudança foi o retorno de Uendel, após quase seis meses parado tratando uma fascite planMesmo com o empate em casa, Colorado mantém a liderança da competiçãotar, ele entrou no lugar de Moisés, que ainda tem vínculo com o clube baiano. E o Colorado quase marcou no primeiro minuto: Uendel cruzou, Juninho Capixaba cabeceou para trás, e a bola sobrou para D'Alessandro chutar rasteiro, mas Matheus Claus impediu o gol.

Quem abriu o placar foram os visitantes. Aos 20 minutos, a dupla de zaga do Inter errou na saída de bola, Daniel foi mais esperto e acionou Rodriguinho. Com calma, ele driblou Lomba e bateu para o fundo das redes. O Inter não demorou para buscar a igualdade, além de contar também com a falha do setor defensivo do Bahia. Aos 27, Thiago Galhardo apertou a marcação, roubou a bola e passou para D’Ale. O gringo cruzou e Patrick cabeceou para empatar o duelo.

O Bahia voltou ao ataque com perigo quatro minutos depois: em cobrança rápida de falta, Gilberto chutou, a bola desviou na defesa e quase encobriu Lomba, que deu se esticou todo e deu um tapinha para escanteio. O primeiro tempo ainda teve um gol para cada lado, mas ambos anulados corretamente pelo trio de arbitragem.

Os times voltaram iguais para a etapa final. Já o empenho e o futebol dos 45 minutos iniciais não foram os mesmos. Se com a bola rolando estava difícil, o Inter tentou na bola parada. Aos 13, D’Ale cobrou falta do bico da área e Mateus Claus salvou os baianos. Cinco minutos depois, Cuesta foi empurrado dentro da área por Gregore: pênalti para o Inter mesmo após consulta ao árbitro de vídeo. Na cobrança, o artilheiro do Brasileiro, Thiago Galhardo, virou para o líder da competição.

Aos 35, o jovem Peglow quase ampliou, chutando de longa distância, após desvio na zaga, mas a bola saiu pela linha de fundo. Nos minutos finais teve estreia no Colorado. O uruguaio Abel Hernández entrou no lugar de Patrick. Quando tudo se encaminhava para a vitória em casa, já nos acréscimos, Rodinei fez um pênalti bobo, fora do lance. Clayson cobrou e deixou tudo igual novamente. No último lance, o estreante da tarde salvou de cabeça, em cima linha, o gol que daria a vitória ao Bahia.

O Inter volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h15min, novamente em casa, diante do Ceará.

ESCALAÇÃO

Inter

Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel (Rodinei); Johnny (Moledo), Edenilson, Boschilia (Marcos Guilherme) e Patrick (Abel Hernández); D'Alessandro (Peglow) e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

Bahia

Mateus Claus; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo (Edson), Gregore, Daniel (Rossi) e Rodriguinho (Fessin); Élber e Gilberto (Clayson). Técnico: Cláudio Prates (interino).

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC).