Grêmio perde para o Sport, em casa, e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro

Após quatro empates A noite desta quinta-feira (3) era para ser de retomada das vitórias no Campeonato Brasileiro. Só que o Grêmio foi surpreendido com um gol bem no início da partida e não soube reagir.na competição, o Tricolor acabou derrotado pelo lanterna Sport por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela 7ª rodada. No domingo (6), às 19h, o Grêmio visita o Atlético-GO.

O técnico Renato Portaluppi surpreendeu com a escalação de Thiago Neves na vaga de Jean Pyerre. Só que a surpresa mesmo foi o gol do Sport logo aos quatro minutos de bola rolando. A defesa do Grêmio fez uma linha de impedimento burra e Patric surgiu livre na direita, chutando no ângulo do goleiro Vanderlei. A bandeirinha marcou impedimento, mas o VAR corrigiu o erro e validou o gol.

Os donos da casa criaram quatro chances para empatar a partida ainda no primeiro tempo. Aos 23, Éverton chutou com perigo de fora da área. As outras oportunidades vieram com a novidade da noite: Thiago Neves. Ele tentou chutando de longe, de cabeça e de dentro da área, mas todas sem sucesso.

O Tricolor voltou com Pepê no lugar de Cortez. E o titular do ataque quase marcou aos oito minutos, mas Luan Polli espalmou um bom chute do atacante gremista. Aos 20, Pepê, desta vez, perdeu um gol inacreditável, chutando por cima. E o que estava ruim, ficou ainda pior. Aos 26, Jean Pyerre fez uma falta infantil dentro da área no primeiro ataque do Sport na etapa final. Na cobrança de pênalti, Maidana ampliou para os visitantes.

Aos 32, Robinho, que acabara de entrar, acertou ótimo passe para Pepê descontar para o Grêmio. O gol deu um novo ânimo e a equipe foi para cima, mas não conseguiu mudar o resultado.