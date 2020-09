Neymar tem diagnóstico positivo de Covid-19, diz jornal francês

esta quarta-feira (2), o Paris Saint-Germain informou, por meio de suas redes sociais, que três atletas do elenco tiveram diagnóstico positivo para o novo coronavírus e foram submetidos aos protocolos de segurança. Segundo o jornal L'Equipe, da França, um deles é o brasileiro Neymar, e os outros dois seriam Angel Di Maria e Leonardo Paredes. A mesma informação foi publicada pelo espanhol AS. Após a derrota na final da Champions League para o Bayern de Munique, o camisa 10 Neymar estava em Ibiza (Espanha), aproveitando de suas férias, segundo consta nas suas redes sociais.

Durante este período, ele postou fotos com o filho, com o cantor alemão Aron Piper e com amigos, como Gil Cebola. Para ampliar o período de descanso dos atletas, inclusive, o PSG adiou a primeira partida do Campeonato Francês, que estava marcada para o último sábado (29). O primeiro compromisso da equipe na temporada 2020-2021 está marcado para o dia 10, e é o confronto contra o Angers, em casa, pelo torneio nacional. Os argentinos Angel Di Maria e Leonardo Paredes, os outros dois jogadores do clube que contraíram o vírus, passaram as férias juntos e também na Espanha. A dupla ainda postou uma foto de um jantar com outro colega, Andre Herrera, que até onde se sabe, não está doente.

Recentemente, à revista oficial do Paris, Neymar afirmou que não irá deixar o PSG nesta janela de transferência, segundo ele pela ambição de conquistar sua segunda Champions League. "Fico com a ambição de chegar à final da Liga dos Campeões novamente e, desta vez, ganhá-la. Gosto da ideia de fazer tudo ao meu alcance para colocar meu nome nos livros de história do clube", disse.

Folhapress