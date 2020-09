CBF anuncia premiação de Jogador do Mês para Séries A e B do Brasileirão

A CBF anunciou nesta terça-feira (1º) que passará a premiar o melhor jogador de cada mês do Brasileirão das Séries A e B. Um colegiado de jornalistas e comentaristas foi convidado para eleger mensalmente os destaques das duas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro.

O prêmio "Jogador do Mês" é bastante comum nas ligas estrangeiras. Agora no Brasil, a novidade passa a valer a partir desta temporada. Ao fim de cada edição do Brasileirão, a CBF já elegia a "seleção do campeonato", com voto de técnicos e capitães das equipes.

Ao fim da última rodada de determinado mês, cada profissional envia seu voto com os três melhores jogadores daquele período. Cada posição confere uma pontuação específica para o atleta: 1º - 5 pontos; 2º - 3 pontos; 3º - 1 ponto. Após a apuração, quem somar mais pontos vencerá. Em caso de empate, os critérios de desempate são: o número de votos como 1º lugar, o número de partidas no mês e, por fim, a pontuação do time do atleta no referido mês.

O jogador eleito receberá um troféu para marcar a conquista. A taça deverá ser entregue antes de um jogo do seu time pelo Brasileirão ou pela Série B.