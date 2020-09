Direção do Grêmio se aproxima de dois reforços para o elenco

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Após a conquista do Campeonato Gaúcho e a necessidade de reforçar o elenco para a sequência da temporada, a direção do Grêmio se aproxima de dois reforços para o técnico Renato Portaluppi. Atrás de mais um atacante, nesta terça-feira (1º), surgiu o nome de Gilberto, do Bahia. O jogador com passagem pelo rival, em 2013, pode desembarcar novamente em Porto Alegre.

Em princípio, o alto valor pedido assustou: € 4 milhões (R$ 25 milhões). O Tricolor fez uma contraproposta, desembolsando € 2 milhões (R$ 13 mi) mais o passe do lateral-esquerdo Juninho Capixaba em definitivo, já que o atleta está emprestado ao Bahia. A negociação deve ter desdobramentos nos próximos dias. Gilberto já teria tudo acertado com o Grêmio.

Outro nome que está próximo da Arena é Wellington Martins. O volante de 29 anos, também com passagem pelo Inter em 2014, tem contrato com o Atlhetico-PR até dezembro. Para que seja liberado imediatamente, o Tricolor ofereceu o empréstimo de dois atletas para que a direção do Furacão escolha um: o volante Thaciano ou o lateral-esquerdo Guilherme Guedes.