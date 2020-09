Para manter a ponta no Campeonato Brasileiro, Inter encara o Palmeiras

venceu o Botafogo O Inter tem um adversário de peso, nesta quarta-feira (2), às 21h30min, para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, em São Paulo, o Colorado encara o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. A tendência é de que o técnico Eduardo Coudet mantenha a mesma formação que, no último final de semana. A principal dúvida é a manutenção de D'Alessandro na equipe.

Sem muitas opções para o ataque, Coudet pode colocar Marcos Guilherme na vaga do camisa 10. A mudança seria mais por uma questão de preservação, já que o gringo começou a partida no Rio de Janeiro. O restante do time deve ser o mesmo, com Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; D'Alessandro (Marcos Guilherme) e Thiago Galhardo.

Depois de encarar o Verdão, o Inter volta a disputar jogos no Beira-Rio. Em sequência, os comandados de Coudet encaram Bahia (dia 6) e Ceará (dia 10). Logo após, a equipe sai para mais duas partidas longe de casa: Goiás (13) e Fortaleza (20). Antes de enfrentar a viagem para o Nordeste, o Colorado recebe o América de Cali, na retomada da Libertadores, no dia 16 de setembro.

lesão de Paolo Guerrero Nesta terça-feira (1º), a direção apresentou oficialmente o uruguaio Abel Hernández. Ele ainda não tem condições físicas e burocráticas para atuar. Livre no mercado, o atacante de 30 anos acertou um empréstimo de 10 meses com o Colorado. A sua chegada se deve, principalmente, pela, que só retornará aos gramados em fevereiro ou março de 2021. Hernández não joga desde março, quando deixou o Al-Ahly, do Catar. Ele tem passagens pela seleção uruguaia e disputou a Copa América realizada no Brasil.