Atacante do Inter, William Pottker é sondado pelo Cruzeiro

O time mineiro vive momento difícil na Série B Enquanto a direção do Inter segue no mercado em busca de mais um atacante para o técnico Eduardo Coudet, William Pottker recebeu sondagens do Cruzeiro.e está em busca de reforços para qualificar o time. Até o momento, o interesse não se materializou em proposta na mesa do presidente Marcelo Medeiros. O alto salário recebido pelo jogador no Beira-Rio pode ser um entrave, já que o momento financeiro vivido pela Raposa é péssimo. Sem conseguir ser afirmar no Colorado, a saída de Pottker soa como ótima para ambos os lados.

Abel Hernández Enquanto isso, no CT Parque Gigante,treinou pelo segundo dia seguido com seus companheiros. O atacante uruguaio foi anunciado no sábado (29), mas ainda não foi apresentado oficialmente. Sem previsão de estreia, oi jogador não atua desde março, quando deixou o Al-Ahly, do Catar. Ele precisará de um período de condicionamento físico até ficar à disposição.