Série B - Dando sequência a 7ª rodada, nesta terça-feira (2), jogam Botafogo-SP x Cuiabá (17h), Paraná x Ponte Preta (19h15min), Chapecoense x Juventude (20h30min), Náutico x Figueirense e Confiança-SE x Vitória (21h30min).

Peñarol - Diego Forlán durou pouco no comando do clube uruguaio. O técnico foi demitido após perder em casa para o Montevideo Wanderers. Ao todo, foram 11 jogos.

Messi - A novela envolvendo a saída do camisa 10 do Barcelona segue quente. O argentino não se reapresentou nesta segunda-feira (1º), reforçando sinais de que não quer permanecer no clube catalão. Com proposta na mesa do Manchester City, Messi segue pedindo uma reunião com os dirigentes e tenta deixar o Barcelona de forma amigável. Entretanto, a direção não facilitará a vida do jogador. De acordo com o Barça, o atacante só sai com a cláusula de compra de € 700 milhões paga.

Público nos estádios - Após a longa pausa do calendário pela pandemia da Covid-19 e do retorno das competições sem a presença do torcedor, o futebol brasileiro vive a expectativa do próximo passo da retomada gradual das atividades. A volta da torcida aos estádios já é debatida entre os clubes, porém ainda distante quando se trata da liberação das autoridades. Tanto médicos quanto a própria CBF consideram prematuro estabelecer prazos para a reabertura dos portões.