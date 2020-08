Inter vence o Botafogo no Rio por 2 a 0

O Inter superou o Botafogo, na noite deste sábado (29), em partida da sexta rodada do Brasileirão. No Nilton Santos, Thiago Galhardo e Boschilia marcaram na vitória alvirrubra por 2 a 0, resultado que levou o Inter aos 15 pontos no Nacional. Desta forma, os comandados de Coudet mantém a primeira colocação independente das demais partidas do final de semana. Na próxima quarta-feira (02/09), às 21h30min, o Colorado volta a campo para enfrentar, em São Paulo, o Palmeiras.

O primeiro gol foi marcado aos cinco minutos iniciais. Moisés avança pela esquerda e cruza bola açucarada, nas costas da marcação, na medida para Galhardo chegar testando na pequena área carioca. O artilheiro colorado, vivendo grande fase, não perdoa e, sem chances para Gatito, manda para as redes. Inter na frente.

Aos 27, D’Alessandro e Galhardo tabelam pelo centro. Forte, o passe do camisa 10 fica fora da medida para Thiago, mas ele não se dá por vencido, briga com a marcação e garante a posse. Com ela em seu domínio, serve Boschilia. Livre, leve e solto, o camisa 21 invade a área e finaliza colocado, no cantinho de Gatito, que não consegue a defesa. Amplia o Inter.