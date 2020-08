Rede Globo confirma o fim das transmissões da Fórmula 1 a partir do próximo ano

A Rede Globo não vai mais transmitir as corridas do Mundial de Fórmula 1 a partir do ano que vem. A emissora e a principal categoria de automobilismo não chegaram a um acordo sobre a renovação do contrato e ao fim do acordo atual, válido até este ano, não haverá um novo vínculo. Por isso, a última etapa com presença na grade do canal será o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, dia 13 de dezembro.

"Como parte da revisão de seu portfólio de direitos, um dos maiores entre emissoras de TV do mundo, a Globo optou por não renovar os direitos de transmissão da Fórmula 1 a partir de 2021. Mesmo sem a transmissão das corridas, a Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas diversas plataformas", informou ao Estadão a área de comunicação da emissora.

O principal entrave para a renovação foi a questão financeira dos direitos de transmissão. Apesar de o Brasil ser um dos países de maior audiência das provas principalmente porque tem exibição na TV aberta, as duas partes não chegaram a um acordo.

A Fórmula 1 fazia parte da grade de programação da Globo desde a década de 1970. A emissora acompanhou e transmitiu ao vivo títulos e vitórias de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Nos últimos anos, a Rede Globo abriu mão de transmitir os treinos classificatórios de sábado e optou por colocá-los no canal fechado SporTV. As corridas, no entanto, foram mantidas pela emissora na TV aberta.

O Estadão apurou que em novembro do ano passado, durante o GP do Brasil, em Interlagos, a cúpula da Fórmula 1 e diretores da Rede Globo tiveram uma reunião longa para discutir a renovação. Naquela ocasião a falta de acordo foi interpretada pela categoria como um forte indício de que não haveria um novo contrato para 2021.

Uma das empresas cotadas para assumir os direitos de transmissão Fórmula 1 para o Brasil é o consórcio Rio Motorsports, empresa que ganhou a licitação para construir o novo autódromo do Rio. O mesmo grupo já adquiriu a exibição da MotoGP em março deste ano e colocou as provas na grade do canal Fox Sports. Procurado pela reportagem, o Rio Motorsports avisou que não vai se manifestar.

