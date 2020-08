Mais 90 minutos para confirmar o tricampeonato no Gauchão

Após a vitória consistente por 2 a 0 sobre o Caxias O Grêmio está muito próximo de levantar a única taça disputada em 2020., na Serra, as equipes voltam a se enfrentar neste domingo (30), às 16h, na Arena. Podendo até perder por um gol de diferença, o Tricolor tem algumas baixas para o confronto. Entretanto, nada que possa prejudicar a confiança do grupo, que joga para confirmar a conquista do tricampeonato do Campeonato Gaúcho pela terceira vez na história.

O principal desfalque é o atacante Pepê. Ele foi substituído no início do segundo tempo contra o Caxias com uma lesão muscular. Para o seu lugar, Éverton deve ser o escolhido. Outra baixa é Matheus Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. As boas notícias são os retornos do zagueiro Kannemann e do lateral-direito Orejuela. O defensor argentino volta a fazer dupla com Geromel. Já no lado direito, o técnico Renato Portaluppi tem duas opções para a posição, de acordo com o estilo de jogo que ele queira impor, já que Victor Ferraz está de volta e atuou na quarta-feira, no Centenário. Para o lugar de Mateuzinho, Lucas Silva é a opção.

Dentro deste cenário, o Grêmio deve ir a campo com Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann e Cortez. Lucas Silva, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Éverton. Izaque. Quem pode aparecer, ainda, é Thiago Neves. Com isso, Portaluppi colocaria Éverton mais avançado e sacaria Izaque.

Nesta quinta-feira, o estreante Éverton comemorou o gol marcado contra o Caxias e falou sobre a chegada ao clube. "Para mim é muito importante fazer gol. Te deixa mais leve, te deixa mais solto. É só o começo, tenho muito a melhorar ainda", disse. Sobre a comparação com Cebolinha, o atacante enalteceu o atleta vendido ao Benfica. "É um craque que fez história aqui no Grêmio. Sei da responsabilidade que é vestir a 11. Apesar de que gosto de jogar com a 22, que está com o Júlio César", acrescentou.

Nesta quinta-feira, a direção apresentou o atacante Luiz Henrique, vindo por empréstimo junto ao Botafogo. Ele aguarda o nome ser publicado no Boletim Informativo Diário da CBF para ficar à disposição.