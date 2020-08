Inter negocia com atacante uruguaio livre no mercado

Paolo Guerrero, fora dos gramados pelos próximos seis meses devido uma lesão no joelho. Sem tempo a perder, o Inter segue no mercado em busca de um atacante para a vaga deixada pelo peruanoComo não teve resposta de Alexandre Pato - o jogador parece ter deixado claro que não quer retornar ao Beira-Rio -, a direção se aproxima do centroavante Abel Hernández. O jogador de 30 anos está livre no mercado desde março, quando rescindiu seu contrato com Al-Ahli, do Catar, onde marcou oito gols em 18 jogos disputados. O fato de não ter vínculo com nenhum clube permite a transferência imediata para o Colorado.

Hernández defendeu a seleção uruguaia na Copa América disputada no Brasil, no ano passado. O jogador se caracteriza por atuar mais fixado na área, como referência, característica que agrada o técnico Eduardo Coudet. Entretanto, ele tem um bom chute de média distância. Antes de passar pelo futebol árabe, o atleta de 1,85m surgiu no Central Español, passou pelo Peñarol, e foi para a Europa. Ele jogou pelo Palermo, da Itália, Hull City, da Inglaterra, e CSKA, da Rússia. A tendência é de que o jogador assine com o Inter por duas temporadas.