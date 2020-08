Equipe de Caxias do Sul entra na reta final para voltar ao NBB

O retorno do Caxias do Sul Basquete ao convívio da elite da modalidade no País entra na reta final. A diretoria do clube tem até a próxima segunda-feira para reunir o valor mínimo - R$ 1,8 milhão - necessário para que a equipe se garanta na próxima edição do Novo Basquete Brasil (NBB), previsto para começar no dia 14 de novembro, com 16 participantes. Ainda não foi definido o formato da competição e nem a presença do público nos ginásios, devido à pandemia de Covid-19.

Algumas parcerias já estão encaminhadas e a pressa é que novos apoiadores se unam ao projeto para que a cidade volte a ter jogos do campeonato nacional, o que não ocorre desde 2018. Até o momento, o Caxias Basquete já tem a garantia de um projeto de lei de incentivo ao esporte, encaminhado à Secretaria Estadual de Esporte para avaliação. A aprovação deve ocorrer nas próximas semanas.

Com a liberação do valor, o Grupo Rodoil e a Empresas Randon são os primeiros parceiros a apoiarem a volta do clube na participação do NBB 2020/2021. As cifras são oriundas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, o popular ICMS.

O fundador e técnico do Caxias, Rodrigo Barbosa, está otimista quanto ao retorno ao NBB. "Este projeto de lei garante ao menos 50% do valor que a gente estima ser necessário, que são R$ 2 milhões. O restante do valor, buscaremos em patrocínios diretos através do nosso marketing. Já temos algumas negociações que podem ser definidas no final desta semana. Esta quantia seria um valor mínimo, já que não se tem um limite. Um time de ponta, hoje, investe entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões em uma temporada. Quanto mais parceiros tivermos, melhor será", projeta.

O Caxias já é um dos franqueados da Liga Nacional de Basquete (LNB), o que garante a participação sem a necessidade de disputar o torneio de acesso para o NBB. No entanto, a ausência nas duas últimas temporadas pode fazer com o que o clube perca a franquia. O prazo final é 31 de agosto.

Com a aprovação das parcerias e a confirmação do retorno, a direção iniciará a montagem do grupo. A volta da disputa das partidas na cidade é vista como um ponto alto pela comunidade, já que o Caxias recebe um grande apoio vindo das ruas e das arquibancadas. O técnico do Caxias acredita que neste ano, a equipe tem boas chances de voltar às quadras, mesmo que para isso, dependam do empresariado.

"Na última participação, em 2018, acabamos na quinta colocação, tivemos a terceira melhor média de público, garantimos a vaga para a Liga Sul-Americana, fomos eleitos o melhor Twitter e a melhor torcida e, mesmo com tantos pontos positivos, não conseguimos verba para disputar a temporada seguinte", lembra Barbosa.

"Dependemos de uma sociedade que tem um olhar mais positivo voltado ao basquete, que não seja só o futebol. Por isso, gostaria, acredito e estou trabalhando para que possamos voltar. O Rio Grande do Sul merece isso. Não temos mais times de vôlei nem de handebol. Só temos futebol e futsal. O basquete merece essa retomada", afirma o fundador do Caxias. A empresa que desejar se unir ao projeto pode entrar em contato pelo e-mail rodrigobasquete@hotmail.com.