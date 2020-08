Caxias tenta repetir feito do time de Tite que bateu o Grêmio de Ronaldinho

O Caxias entra em campo às 21h30min desta quarta-feira (26), na primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho, sonhando em superar o Grêmio e conquistar o seu segundo título estadual na história. O jogo no estádio Centenário traz à lembrança do torcedor grená as noites dos dias 14 e 21 de junho do ano 2000, quando o time da Serra bateu o Tricolor e faturou sua primeira e única taça do Gauchão.

Há vinte anos, o Grêmio começava a formar a equipe que, no ano seguinte, em 2001, seria tetracampeã da Copa do Brasil sob o comando do técnico Tite. Pois, no ano 2000, coube ao mesmo Tite, hoje técnico da seleção brasileira e multicampeão por todos os clubes que passou, golear o seu futuro clube em Caxias do Sul e garantir um empate em Porto Alegre para se sagrar campeão.

O feito daquele time do Caxias não foi pequeno. Além de superar o favoritismo da equipe da Capital e de decidir o segundo jogo fora de casa, o grená da Serra teve de enfrentar um jogador que, em seu segundo ano como profissional, já assombrava o País inteiro com seu talento e figurava constantemente na seleção brasileira: Ronaldinho Gaúcho.

Para falar sobre aquele campeonato, é preciso lembrar que o Caxias vinha pressionado pela sua torcida, na medida em que o maior rival, o Juventude, tinha conquistado um título nacional no ano anterior, a Copa do Brasil – até hoje a maior conquista de um time do Interior do Estado.

O primeiro Gauchão do novo milênio foi realizado na famosa “Fórmula Fraga”, semelhante à deste ano. Era um octogonal disputado em dois turnos, com os campeões de cada turno fazendo a finalíssima.

Antes, no entanto, fora realizada uma etapa anterior, apenas com times do interior. Era como uma fase seletiva, que iria definir cinco equipes que se juntariam à Grêmio, Inter e Juventude, que participavam da extinta Copa Sul-Minas.

Com cinco vitórias – incluindo um 1 a 0 sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi; um 2 a 0 sobre o Inter, no Centenário; e um 1 a 0 em cima do Grêmio no Olímpico – um empate e uma derrota, o Caxias terminou o primeiro turno na frente e se garantiu na grande decisão.

Desmobilizada no segundo turno, a equipe serrana aguardava assim o seu adversário para final. E foi o Grêmio de nomes como Marinho, Anderson Polga, Roger, Anderson Lima, Eduardo Costa, Zinho e Ronaldinho que cruzou o caminho grená rumo ao título.

No jogo de ida, um atropelo dos donos da casa. Sem tomar conhecimento do Tricolor e de suas estrelas, o Caxias dominou completamente as ações, durante todo o confronto, e venceu por inapeláveis 3 a 0 – gols de Gil Baiano, Ivair e Márcio.

No duelo da volta, o Tricolor, comandado por Antônio Lopes, precisava reverter a larga desvantagem e apostava tudo no talento fora de série de Ronaldinho. Os donos da casa começaram em cima, mas não conseguiram furar a firme defesa caxiense. Frustrado em suas investidas, aos pouco o Grêmio foi perdendo força e ainda teve tempo, no final do jogo de perder um pênalti: Gilmar defendeu a cobrança de Ronaldinho.

Com o apito final de Carlos Simon, a festa grená tomou conta do estádio Olímpico e das ruas e Caxias do Sul. Faltou vinho para tanta comemoração.

Agora, vinte anos depois, a missão de repetir o feito épico do time de Tite está nas mãos do jovem técnico Rafael Lacerda, que, aos 36 anos, busca gravar seu nome na história do clube em seu primeiro trabalho como treinador.

FICHAS TÉCNICAS

Jogo de ida

14 de junho de 2000

Estádio Centenário

Caxias 3 x 0 Grêmio

Caxias: Gilmar; Jairo Santos, Émerson, Paulo Turra e Sandro Neves; Ivair (Cláudio), Titi, Gil Baiano e Maurício (Márcio); Jajá (Moreno) e Adão. Técnico: Tite.

Grêmio: Sílvio; Marinho, Alex Xavier e Nenê; Ânderson Lima, Ânderson Polga, Gavião (Guilherme), Zinho e Roger (Jê); Ronaldinho Gaúcho e Adriano (Amato). Técnico: Antônio Lopes.

Gols: Gil Baiano (44'/1ºT), Ivair (03'/2ºT) e Márcio (22'/2ºT).

Árbitro: Carlos Eugênio Simon

Jogo de volta

21 de junho de 2000

Estádio Olímpico

Grêmio 0 x 0 Caxias

Grêmio: Sílvio; Ânderson Lima, Marinho, Alex Xavier e Roger; Ânderson Polga (Eduardo Costa), Itaqui (Beto), Zinho e Ronaldinho Gaúcho; Cláudio Pitbull e Amato. Técnico: Antônio Lopes.

Caxias: Gilmar; Jairo Santos, Émerson, Paulo Turra e Sandro Neves; Ivair, Titi (Cláudio), Gil Baiano e Márcio; Jajá (Delmer) e Adão (Luciano Araújo). Técnico: Tite.

Árbitro: Carlos Eugênio Simon