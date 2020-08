Inter oficializa venda de Bruno Fuchs ao CSKA

O CSKA, da Rússia, oficializou a compra do zagueiro Bruno Fuchs nesta terça-feira (25), depois da definição dos últimos detalhes na negociação. Natural de Ponta Grossa (PR), o ex-defensor colorado de 21 anos já havia comunicado sua saída do Inter através das redes sociais na semana passada.

Formado nas categorias de base colorada, Fuchs disputou um total de 22 jogos no profissional. Logo no início de 2020, ganhou espaço na equipe titular após a chegada de Eduardo Coudet, colocando Rodrigo Modelo no banco de reservas.

O zagueiro era visto como um ativo importante do Inter, tendo-se em vista a necessidade da venda de jogadores que o clube tem. A venda de Fuchs vai entregar 8 milhões de euros (R$ 52,9 milhões na cotação atual) imediatos aos cofres colorados, e ainda pode subir mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,9 milhões na cotação atual) com gatilhos de aproveitamento. O Colorado manterá 20% no caso de uma venda futura do jogador.