Grêmio fica no 0 a 0 com o Vasco e empata a quarta consecutiva

Ao contrário do que era esperado, o técnico Renato Portaluppi mandou a campo o que tinha de melhor para enfrentar o Vasco, neste domingo (23), em São Januário. O time até começou bem, mas caiu demais no segundo tempo. Com uma atuação apagada nos 45 minutos finais, o Grêmio ficou no 0 a 0 com os cariocas, chegando ao quarto empate no Campeonato Brasileiro.

A presença dos titulares pode ser vista nos primeiros momentos da partida. Aos cinco minutos, Alisson soltou a bomba da entrada da área, forçando Fernando Miguel a fazer boa defesa. Aos 38, Jean Pyerre acionou Alisson que concluiu cruzado, mas a bola parou no poste esquerdo. Já os donos da casa não encontraram espaço para romper as linhas defensivas do Tricolor e não ameaçaram.

Os cariocas voltaram melhor para a etapa final. Aos 15 minutos, Bruno César cobrou escanteio, Castán desviou, Paulo Víctor passou em branco, e a bola sobra para Ricardo Graça, que isolou, perdendo ótima chance. Aos 34, Tenório quase abriu o placar, mas Paulo Victor salvou os gaúchos. Portaluppi tentou algumas alterações, mas o time não correspondeu. Thiago Neves entrou no lugar de Jean Pyerre e a equipe caiu mais uma vez de rendimento. Sem criar nada, o empate ficou de bom tamanho para o Tricolor.

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, na primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho. Na Serra, a equipe encara o Caxias, às 21h30min, no Estádio Centenário, no primeiro jogo das finais. Para encarar o campeão do primeiro turno, Portaluppi deve ter todos os titulares à disposição.