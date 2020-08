Inter vence Atlético-MG por 1 a 0 e assume liderança do Brasileirão

Deu Internacional no duelo com cara de decisão pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (22), no estádio Beira-Rio, o time de Eduardo Coudet abriu o placar no início do jogo e depois resistiu à pressão do Atlético-MG: 1 a 0 para o time gaúcho, agora primeiro colocado isolado. O gol do jogo foi de Thiago Galhardo, aos 7 minutos do primeiro tempo.

Com isso, o Inter chega a 12 pontos. O Atlético-MG para nos nove pontos, em terceiro. O Vasco é vice-líder nos critérios, mas reassumirá a ponta se vencer o Grêmio, neste domingo, em São Januário. O time carioca ainda tem uma partida a menos que seus concorrentes, já que não atuou na primeira rodada.

Na próxima rodada, o Internacional visita o Botafogo - partida agendada para sábado (29), às 16h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro.

O Atlético-MG joga as finais do Campeonato Mineiro contra a Tombense, quarta-feira e domingo. No Brasileiro, o time de Jorge Sampaoli volta em 3 de setembro diante do São Paulo, no Mineirão.

O destaque da vitória do Inter foi Thiago Galhardo. O camisa 17 colorado segue em escalada dentro do time. Inteligente no lance do gol, foi ativo durante toda a partida. Chegou à oitava bola na rede na temporada e o status de vice-artilheiro do time. Importantíssimo na ausência de Paolo Guerrero, lesionado.

A decepção foi Keno. Indicado por Sampaoli, o atacante do Atlético-MG teve dificuldade para criar pelos lados e também concluir. A atuação fraca culminou com substituição cedo.

O Inter abriu o jogo com pressão e aposta na mobilidade do ataque, órfão de Paolo Guerrero. Ao que tudo indica, a estratégia de começar a partida em alta intensidade fez parte do cenário sem o peruano. Na ausência da referência, o Inter abriu o placar antes dos 10 minutos com Thiago Galhardo e, depois, aceitou a posse de bola do Atlético-MG passivamente.

Ficou à espera de espaço para contra-atacar com a velocidade de Marcos Guilherme. O problema é que o time gaúcho não conseguiu conectar com o camisa 23, discreto no duelo.

Na etapa final a armadilha ficou bem perto do próprio Inter. Pressionado, o time de Eduardo Coudet teve de mudar. Musto foi para campo dar consistência no centro e, mais tarde, D'Alessandro.

Do outro lado, Jorge Sampaoli montou 3-4-1-2 para atacar os lados e criar a partir dali. Não conseguiu.

Mariano e Arana foram autorizados a atacar, amparados pelos três homens na zaga. Mas nem eles e muito menos os meias/volantes Jair e Allan acharam espaços. Hyoran até flutuou bem entre as linhas, mas pecou ao não ser vertical. Resultado: nenhuma finalização no gol do Inter até o intervalo.

E com mudanças no intervalo, entradas de Marquinhos e Eduardo Sasha, o Atlético-MG foi mais agudo. Chegou a empilhar conclusões, uma atrás da outra, mas esbarrou na defesa do Internacional.

Inter 1 x 0 Atlético-MG Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta, Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia (D'Alessandro), Patrick (Rodrigo Moledo); Thiago Galhardo (Peglow), Marcos Guilherme (Damián Musto). Técnico: Eduardo Coudet. Rafael; Igor Rabello (Franco), Réver, Junior Alonso; Mariano, Jair (Eduardo Sasha), Allan, Hyoran (Bruno Silva), Guilherme Arana; Keno (Savarino), Marrony (Marquinhos). Técnico: Sampaoli. Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP).

Folhapress