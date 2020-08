Rescisão de Alexandre Pato é publicada e atacante está livre no mercado

A rescisão de contrato de Alexandre Pato com o São Paulo foi publicada nesta sexta-feira (21) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atacante de 30 anos tinha vínculo com o clube até o fim de 2022, mas o rompimento foi feito em comum acordo.

Contratado em março do ano passado, o jogador perdeu espaço com o técnico Fernando Diniz na temporada atual e, na visão da comissão técnica, não vinha demonstrando dedicação necessária para ter novamente uma chance como titular. Ele nem foi relacionado para o empate em 1 a 1 diante do Bahia, no Morumbi.

Após a rescisão ser publicada no sistema de registros da CBF, o atacante publicou uma mensagem de despedida nas suas redes sociais e agradeceu ao clube e aos torcedores são-paulinos. "Hoje se encerra mais um ciclo importante da minha carreira. Gostaria de agradecer ao @SãoPauloFC e toda torcida pelo apoio e confiança nesses 17 meses de trabalho, com muita dedicação, entrega e profissionalismo!", escreveu Pato no Twitter.

O Inter negocia com o atleta desde o início da semana, em busca de um substituto para o peruano Paolo Guerrero, que sofreu uma lesão no joelho direito e não vai mais poder atuar em 2020.

Pato foi revelado pelo Inter em 2006 e, no ano seguinte, deixou a equipe colorada rumo ao Milan, onde ficou até 2012. Depois, defendeu Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal, Tianjin Tianhai e retornou ao Morumbi em 2019.