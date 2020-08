Sevilla bate a Inter de Milão por 3 a 2 e fatura o hexa

Com um gol de bicicleta do zagueiro brasileiro Diego Carlos, o Sevilla conquistou mais uma vez o título da Liga Europa. A equipe espanhola venceu a Inter de Milão por 3 a 2 nesta sexta (21) em Colônia, na Alemanha. A finalização do brasileiro ia para fora, mas o atacante belga da equipe italiana, Romelu Lukaku, desviou para a rede.

O resultado consolida o Sevilla como especialista na Liga Europa. Foi o sexto título na competição que até 2009 se chamava Copa da Uefa. O clube é o maior vencedor da história do torneio e tem o dobro de triunfos de Liverpool (ING), Juventus (ITA), Inter (ITA) e Atlético de Madrid (ESP), que dividem o segundo lugar no número de troféus.

O domínio do Sevilla começou em 2006, quando ganhou pela primeira vez. Depois disso também ficou com a taça em 2007, 2014, 2015 e 2016, antes de derrotar a Inter nesta sexta.

O primeiro tempo teve maior domínio italiano, mas como já havia acontecido nas quartas e semifinal, o os espanhóis se mantiveram no jogo e sem desperdiçar as chances que apareciam.

O esquema do técnico Julen Lopetegui bloqueou a velocidade da equipe italiana e controlou o perigo representado por Lukaku, referência no ataque. Mas foi o belga quem abriu o placar ao sofrer pênalti e convertê-lo aos cinco minutos. Poderia ser o sinal de uma goleada, mas o Sevilla virou em duas bolas aéreas com cabeçadas do holandês Luuk de Jong, aos 12 e 33 minutos. Sem espaço para entrar pelo meio da área, a Inter começou também a jogar com bolas aéreas e chegou à igualdade com o uruguaio Diego Godín aos 33.

Os dois times pareceram mais preocupados com a questão defensiva na etapa final e as chances não foram muitas. A melhor delas caiu nos pés de Lukaku, que saiu de frente para Bounou, mas não conseguiu converter. O castigo veio logo depois, aos 29, quando o Diego Carlos acertou uma bicicleta improvável na área e contou com a ajuda do artilheiro rival.

Revelado pelo Desportivo Brasil, equipe formada pela empresa Traffic para revelar novos jogadores, Diego está na Europa desde 2014 e se destacou no Nantes (FRA), entre 2016 e 2019, quando foi contratado pelo Sevilla.