Decisão reúne estreante e experiente

Uma temporada atípica, mas que promete uma grande final. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique entram em campo neste domingo, às 16h, em Lisboa, Portugal. A sede única desde os duelos das quartas de final, devido à pandemia do novo coronavírus, não tem a presença de público, mas a garantia de uma bela partida de futebol que definirá o campeão da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, casa do Benfica.

De um lado, a equipe francesa chega à final pela primeira vez na história, logo no ano em que comemora seu cinquentenário. Para isso, foi feito um investimento brutal desde 2012, quando o PSG foi comprado pelo Qatar Sports Ivestment, um fundo de investimentos ligado à familia real do Qatar. Só no brasileiro Neymar foram gastos ¤ 222 milhões (R$ 824 milhões na época).

Do outro, é o retorno de um multicampeão para a disputa do mais importante torneio de clubes do mundo. O pentacampeonato foi conquistado em 2013. E a chegada nesta temporada não foi das mais confiantes. Com o Campeonato Alemão retomado em maio, o Bayern foi campeão após uma sequência de vitórias. Desde que o técnico Hans-Dieter Flick assumiu a equipe em dezembro, e, hoje, chega a 20 vitórias consecutivas.

A partida de domingo pode definir também o melhor jogador do mundo. Mesmo em uma temporada reduzida, o brasileiro Neymar e o alemão Lewandowski chegam cabeça a cabeça na briga pelo título da Champions e pela honraria de ser o melhor atleta do planeta. O camisa 10 do PSG vive seu melhor momento no clube francês. Já o atacante quer superar Cristiano Ronaldo na artilharia de uma mesma Liga. Lewan tem 25 gols e precisa de mais dois para, ao menos, igualar o português.

As equipes não devem ter surpresas. O PSG de Thomas Tuchel vai a campo com Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat; Herrera, Marquinhos e Paredes; Di María, Mbappé e Neymar. Enquanto o técnico Hans-Dieter Flick mantém o time com Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcântara, Goretzka, Gnabry, Müller e Perisic; Lewandowski.

A partida terá transmissão exclusiva dos canais Esporte Interativo e ainda pode ser assistida pelo Facebook do canal.