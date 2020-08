Sem Guerrero, Inter recebe o Atlético-GO no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro

A nova missão do técnico Eduardo Coudet é encontrar o substituto ideal para Paolo Guerrero. E o cenário para este teste será a partida diante do Atlético-GO, nesta quarta-feira (19), às 20h30min, no Beira-Rio. Mesmo questionado e com baixíssimo desempenho quando acionado, William Pottker pode ser o substituto do peruano no ataque. Outra opção é Yuri Alberto, que fez sua estreia na derrota para o Fluminense. A ausência certa é o meia Boschilia. Ele foi liberado para resolver um problema familiar no interior de São Paulo.

Na decisão de Coudet deve pesar o tempo que o atleta está integrado ao grupo e o desempenho nos treinamentos. Já o jovem recém-chegado do Santos, pelo pouco tempo de treino, não teria o ritmo e o entrosamento ideal. Caso Pottker seja realmente o escolhido, o Colorado repetirá o time que atuou no Rio, com Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Lindoso, Marcos Guilherme, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Pottker.

Uma das dúvidas na escalação colorada é Moledo. Com a iminente confirmação da venda de Bruno Fuchs para o CSKA, da Rússia, a vaga ao lado de Cuesta está em aberto. Contra o Flu, o escolhido foi o jovem Zé Gabriel. Coudet já falou que Moledo não tem as características desejadas por ele, no entanto, estaria trabalhando para ganhar uma oportunidade.