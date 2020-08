Estudo coloca Ayrton Senna como piloto mais rápido em classificações

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um estudo publicado pelo site da Fórmula 1 que leva em consideração o desempenho de pilotos nos treinos de classificação colocou o brasileiro Ayrton Senna como o mais rápido nesta condição desde 1983.

Realizado em parceria com a Amazon, o levantamento comparou o desempenho em treinos classificatórios dos pilotos com seus companheiros de equipe ao longo da carreira para estabelecer uma classificação final.

O sistema, segundo o comunicado da categoria, ainda encontrou maneiras de detectar colisões, falhas de carro, mudanças nas condições climáticas e outros fatores para buscar uma classificação justa, que levasse em conta o desempenho individual nas condições que eram oferecidas a cada um dos pilotos.

O algoritmo gerou um resultado diferente, por exemplo, do recorde numérico de poles na categoria. Senna ficou em primeiro neste ranking, embora tenha largado na primeira colocação do grid (65) em menos ocasiões do que Michael Schumacher (68) e Lewis Hamilton (92).

Neste sistema, pilotos que não chegaram a ter grande destaque na categoria, como Heikki Kovalainen e Jarno Trulli, aparecem à frente de campeões como Alain Prost e Sebastian Vettel. Destaque também para outro brasileiro, Rubens Barrichello, 11º colocado.

Os dados foram colhidos desde 1983 e contemplam um total de 142 pilotos. Outros brasileiros entre os 100 primeiros são: Felipe Massa (21º), Nelson Piquet (40º), Nelsinho Piquet (53º), Enrique Bernoldi (86º), Felipe Nasr (90º) e Roberto Moreno (96º).

VEJA O RANKING FINAL (com a diferença medida por segundos, como se fosse uma sessão de classificação com os 20 melhores)