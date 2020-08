Flamengo anuncia Konami como nova patrocinadora do futebol

O Flamengo anunciou, na manhã desta terça (18), a Konami, que já era parceira do clube, como nova patrocinadora do futebol. A marca da empresa será estampada nos uniformes de treino do elenco principal e também nos backdrops das entrevistas. O time rubro-negro já tinha, desde 2016, vínculo exclusivo de videogame com a franquia eFootball PES.

"Estamos muito felizes em continuarmos nossa parceria de muito sucesso com a Konami. Este novo acordo representa a união entre uma grande empresa global, que ajuda a divulgar nossa marca no exterior, e o Flamengo, o clube de maior torcida no mundo. É uma parceria onde os dois lados só têm a ganhar", afirmou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, ao site oficial do clube.

O contrato também foi celebrado por Takayuki Kubo, presidente da Konami Digital Entertainment Inc. "Temos o prazer de anunciar a extensão da nossa longa parceria com um dos maiores e mais bem-sucedidos clubes de futebol do mundo. Aproveitando o nosso relacionamento nestes últimos quatro anos, esperamos estreitar ainda mais a nossa colaboração com o Flamengo, um clube campeão que temos orgulho de apresentar na franquia eFootball PES", disse.