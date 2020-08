Tricolor encara dois jogos no Rio de Janeiro

O Grêmio viaja nesta terça-feira (18) para o Rio de Janeiro e retorna apenas domingo (23). Na quarta-feira (19), o Tricolor encara o Flamengo, às 19h15min, no Maracanã, pela 4ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o adversário será o Vasco, domingo, às 16h, em São Januário. No intervalo dos confrontos, o técnico Renato Portaluppi comandará treinos no CT do Fluminense. As baixas são Victor Ferraz e Guilherme Guedes.