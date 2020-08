Inter sai ganhando, mas bobeia e perde de virada para o Fluminense

A perspectiva era de manter a campanha 100% e, quem sabe, tomar para si a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas faltou atenção em momentos decisivos e, em duas penalidades, o Inter sofreu a virada para o Fluminense, ontem, no Maracanã. O 2 a 1 final foi a primeira derrota colorada na competição, e a quarta de Eduardo Coudet desde que assumiu o clube, no começo deste ano.

Sem a presença de Odair Hellmann, com suspeita de Covid-19, o clube carioca foi comandado pelo auxiliar Maurício Dulac. Dentro do campo, o Fluminense demonstrava vontade, mas sofria para criar situações. O Colorado, por sua vez, marcava forte no meio e estava sempre atento a chances no contra-ataque. Aos 19mins, Edenilson ficou livre, mas Muriel saiu bem; na sobra, Patrick chutou sem goleiro e Igor Julião salvou. Aos 27, porém, não teve jeito: em escanteio, a bola ficou em disputa na área e sobrou para Guerrero, que não perdoou e, de primeira, abriu o marcar.

Mesmo sem criação, o Fluminense seguiu tentando atacar. Aos 39 mins, veio a recompensa. Após empurrão de Cuesta em Evanilson dentro da área, Nenê bateu pênalti com categoria: 1 a 1.

As coisas não mudaram muito de figura na volta dos vestiários: o time carioca tentando jogar, mas o Inter parecia mais organizado em campo. Aos 11mins, quase sai o segundo gol colorado: Edenilson chegou a deslocar Muriel de cabeça, mas a zaga salvou. Minutos depois, Guerrero saiu de maca do gramado, causando preocupação entre os colorados.

Aos poucos, os donos da casa cresceram na partida. Michel Araújo chegou a marcar para o Pó de Arroz aos 17mins, mas o árbitro consultou o vídeo e anulou. Aos 30 da etapa final, Zé Gabriel pulou na bola aérea e a bola bateu no seu cotovelo: novo pênalti para o Flu, Nenê na cobrança e o gol da virada. O Colorado ainda tentou o empate, mas faltou organização e tranquilidade para evitar o pior.