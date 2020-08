Grêmio terá força máxima contra o Corinthians, no sábado

Depois do empate em 1 a 1 com o Ceará, quarta-feira (12), em Fortaleza , o técnico Renato Portaluppi voltará a utilizar o que tem de melhor no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (15), às 19h, na Arena, o Tricolor recebe o Corinthians, pela 3ª rodada. Contra os nordestinos foram apenas três titulares: Cortez, Lucas Silva e Pepê.

Como o próprio Renato avaliou no final do confronto na Arena Castelão, os titulares voltarão a ser preservados ao longo da temporada, devido ao calendário apertado. "Tivemos partidas desgastantes em sequência e, sábado, já teremos o Corinthians. Para vir para cá tivemos uma viagem longa. Não deixei jogadores em Porto Alegre por querer, mas por necessidade. Melhor perder por um jogo do que perder por mais tempo", justificou.

Ainda não se sabe se Matheus Henrique e Jean Pyerre estarão à disposição. Outra incógnita é a volta de Victor Ferraz. Caso não volte, Orejuela segue na equipe. A tendência é de que o Tricolor enfrente o Timão com Vanderlei, Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique (Lucas Silva), Maicon, Alisson, Jean Pyerre (Izaque) e Pepê; Diego Souza.

O clube segue em busca de um lateral-esquerdo e de um atacante. O preferido para o lado esquerdo é Diogo Barbosa, do Palmeiras. A direção do Verdão não quer emprestá-lo, apenas vende-lo. Já a troca envolvendo Luciano e Éverton, do São Paulo, esfriou. A direção do tricolor paulista recuou nas últimas horas e preferiu adotar cautela. Assim, vai aguardar mais uns dias para decidir se fecha ou não a transferência.