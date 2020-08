Com virada histórica nos minutos finais, PSG bate o Atalanta e está na semifinal da Liga dos Campeões

Com uma virada histórica nos minutos finais, o Paris Saint-Germain ficou mais perto do sonho do título da Liga dos Campeões. Com gols marcados aos 44 e aos 47 minutos do segundo tempo, a equipe francesa venceu os italianos do Atalanta por 2 a 1 e avançou, pela segunda vez na história, à semifinal da Liga dos Campeões. Em 1995, quando a competição ainda se chamava Copa da Europa, o PSG chegou a esta fase.

Com a presença improvável do Atalanta nas quartas de final, o melhor ataque do futebol europeu abriu o marcador aos 25 minutos do primeiro tempo, com Pasalic, após um belo chute no ângulo do gol defendido pelo goleiro Navas. O PSG partiu para cima e sofreu muito para conseguir a virada. Entretanto, o time contou com uma ótima atuação de Neymar. Ele ajudou no gol de empate, após dar uma assistência para o zagueiro Marquinhos, aos 44, rolar para o fundo das redes.

Estádio da Luz, em Lisboa, sem presença de público por causa da pandemia da Covid-19. Quando tudo se encaminhava para a prorrogação, aos 47, Eric Maxim Choupo-Moting, camaronês que atuava no modesto Stoke City, da Inglaterra, anotou o gol da vitória em umA comemoração foi digna de um título por parte da equipe francesa.

Com as partidas acontecendo em jogo único na capital portuguesa, o PSG faz a semifinal na próxima terça-feira, diante do vencedor do confronto entre o alemão RB Leipzig e os espanhol Atlético de Madrid, que se enfrentam hoje, às 16h, no Estádio José Alvalade.