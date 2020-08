A hora da sequência de Praxedes no Inter

Em uma semana de apresentações de reforços que trazem as características desejadas pelo técnico Eduardo Coudet, o Inter entra em campo nesta quinta-feira (13), às 19h30min, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A busca de mais uma vitória na competição será diante do Santos, no Beira-Rio. Sem a presença da torcida, o time contará com o apoio virtual e os cantos da torcida que embalam a casa colorada através do sistema de som.

O zagueiro Lucas Ribeiro também aguarda os trâmites legais. Os recém-chegados aguardam a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficarem no baco de reservas. Contratado junto ao próprio Santos, Yuri Alberto, jovem de 19 anos, pode ser opção de velocidade no ataque e, inclusive, fazer sua estreia contra o ex-clube.Sua contratação por empréstimo junto ao Hoffenheim, da Alemanha, se justifica por uma possível saída de Bruno Fuchs para o futebol europeu.

A escalação terá mudanças em relação a que bateu o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, na primeira rodada . Após iniciarem a partida contra o Coxa no banco de reservas, Thiago Galhardo e Boschilia retornam à titularidade. Musto, que também não viajou à capital paranaense, volta a ficar à disposição.

tendência é que Praxedes seja mantido no meio-campo , já que Edenilson segue de fora com uma entorse no tornozelo direito. Depois da estreia com vitória, o meia teve bom rendimento e deu a tão desejada intensidade que Chacho busca nas equipes que comanda. Antes da parada pela pandemia do coronavírus, o time vinha ganhando corpo e mostrando a cara do técnico argentino, só que os mais de 130 dias sem futebol tiraram o ritmo do grupo.

A provável escalação para encarar o Peixe pode ter Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Praxedes, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Guerrero.

O adversário colorado vem de um empate por 1 a 1 com o Bragantino, na estreia do técnico Cuca, que teve apenas um treino à frente da equipe. Em um ano conturbado, com atraso de salários e jogadores buscando a saída na Justiça do Trabalho, o Santos busca a primeira vitória no Brasileiro.

Com todos os atletas testados e com resultado negativo para a Covid-19, o time deve ter Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.