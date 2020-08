Everton embarca para Portugal e divulga vídeo se despedindo da torcida gremista

clássico Grenal 426 Dentro de campo, a despedida de Everton foi no, que garantiu o título do segundo turno do Campeonato Gaúcho ao Grêmio e a vaga na finalíssima da competição, contra o Caxias. Nesta quarta-feira (12), fora do gramado, foi o dia do adeus oficial do atleta à torcida tricolor.

Cebolinha embarcou pela manhã com destino à Lisboa, onde irá fazer exames médicos e ser oficialmente apresentado pelo Benfica. O jogador deverá assinar contrato por cinco anos com a equipe comandada pelo técnico português Jorge Jesus, que pediu a contratação do atleta.

vídeo e um texto Nas suas redes sociais, Everton divulgou umnos quais agradece ao Grêmio e aos gremistas pelo apoio.

“Foram 8 anos, 273 jogos, 69 gols e 6 títulos, aqui eu dediquei grande parte da minha vida, hoje me despeço desse clube o qual aprendi a amar, tenho certeza de que fiz o meu melhor sempre, do primeiro ao último jogo. Só tenho que agradecer a todos que me ajudaram: primeiramente a Deus, que ensina que tudo e possível ao que crê, a torcida, meus companheiros, funcionários, família, staff e amigos, sem vocês nada seria possível. Levarei na memoria lembranças muito boas, de dias que qualquer jogador gostaria de viver, e eu vivi aqui. O Grêmio e gigante. Fica aqui meu muito OBRIGADO, foi uma honra.”

Aos 24 anos, o atacante foi negociado por € 20 milhões (quase R$ 128 milhões), pagos à vista. O Grêmio ainda obteve na negociação a garantia de 20% do lucro de uma futura negociação do jogador. Cebolinha marcou 69 gols em 273 jogos com a camisa tricolor.