Praxedes pode ter sequência entre os titulares do Inter diante do Santos; zagueiro Lucas Ribeiro é apresentado oficialmente

Depois do bom desempenho no triunfo sobre o Coritiba, na estreia do campeonato Em busca da segunda vitória no Brasileirão, o Inter pode ter a manutenção do jovem Praxedes entre os titulares, nesta quinta-feira (13), às 19h30min, diante do Santos, no Beira-Rio., a tendência é de que o jogador de apenas 18 anos permaneça no meio-campo colorado. Os elogios do técnico Eduardo Coudet no término da partida podem ser um indício. Outro fator é que Edenilson segue de fora devido uma pancada, com uma entorse no tornozelo direito.

Nesta terça-feira (11), o volante Musto trabalhou normalmente com o grupo e deve ficar à disposição de Chacho. O último trabalho, que será realizado durante a tarde desta quarta-feira, irá encaminhar o time que enfrentará o Peixe, que vem de empate em 1 a 1 com o Bragantino, em casa, na estreia do Campeonato Brasileiro. No final da tarde desta terça-feira, o departamento de futebol apresentou oficialmente o zagueiro Lucas Ribeiro, vindo por empréstimo do Hoffenhein, da Alemanha. Ele chega como opção para uma futura negociação de Bruno Fuchs para o futebol europeu.

A notícia triste na terça-feira colorada foi a morte do Seu Ismael. Aos 75 anos, o ex-roupeiro do clube estava afastado das atividades devido ao Mal de Parkinson e a diabetes. Funcionário do Inter desde 1977, o profissional ainda fazia parte do quadro do clube, onde conquistou diversos títulos, desde o tricampeonato Brasileiro de 1979 até o Mundial de Clubes, em 2006. A notícia da morte de Seu Ismael foi divulgada no Twitter oficial do Inter, desejando solidariedade à família e aos amigos.