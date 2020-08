Zagueiro Lucas Ribeiro é o novo reforço do Inter para a temporada

A chegada de um novo zagueiro para o elenco do Inter pode indicar a saída de Bruno Fuchs. A direção anunciou nesta segunda-feira (10) a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro. O atleta assina contrato de empréstimo até 31 de dezembro de 2021. O defensor estreou no Vitória, da Bahia, em 2018, aos 19 anos. Foi titular do time durante a reta final do Campeonato Brasileiro, sendo destaque nas 16 partidas que disputou.

Com passagens pela seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano 2019, a visibilidade provocou sua venda ao Hoffenheim, da Alemanha. Na Europa, disputou quatro partidas e participou da campanha que classificou o time para a Liga Europa. Já Fuchs tem sondagens de dois clubes francês, o Lille e o Mônaco.

Nesta segunda-feira, o Colorado também apresentou oficialmente o atacante Yuri Alberto, vindo do Santos. O jogador deve ficar no bando de reservas diante do próprio Peixe, quinta-feira, às 19h30min, no Beira-Rio. O vínculo com o Colorado vai até junho de 2025.