Atlético perde atacante por Covid para jogo decisivo da Champions

O Atlético de Madrid terá uma baixa no elenco para o jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o RB Leipzig, na próxima quinta-feira (13), em Lisboa. O atacante argentino Ángel Correa, 25, recebeu diagnóstico positivo de Covid-19 após a realização de exame no último sábado (8) e não viajará para Portugal com o restante da delegação. Correa está isolado em casa e não apresentou sintomas.

Outro jogador do grupo recebeu resultado positivo do teste para a Covid-19. O lateral direito croata Sime Vrsaljko, 28, também está em isolamento e, assim como Correa, não tem sintomas. Vrsaljko, porém, já não viajaria a Lisboa pois se recupera de lesão.

Exames PCR realizados nesse domingo (9) e nesta segunda (10) confirmaram que todo o resto do grupo do Atlético apresentou resultados negativos. A necessidade de testes de última hora para assegurar que novos jogadores não haviam sido contagiados mudou os planos do clube.

Inicialmente, o time realizaria um treino na manhã desta segunda-feira e, na parte da tarde, seguiria em direção a Portugal. Mas o surgimento dos casos de Covid-19 no sábado e a realização dos exames PCR adiaram a viagem. Agora, os jogadores treinarão nesta segunda à tarde e viajam rumo a Lisboa nesta terça-feira (11), com uma delegação de 25 atletas. O Atlético de Madrid, assim como o RB Leipzig, busca seu primeiro título na Liga dos Campeões.