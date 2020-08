Grêmio larga com vitória em casa sobre o Flu

A estreia do Grêmio foi com vitória no Campeonato Brasileiro. Em uma Arena totalmente vazia, apoiado pelo sistema de som, os comandados de Renato Portaluppi superaram o Fluminense de Odair Hellmann, conquistando os primeiros três pontos na competição. O triunfo foi garantido pelo artilheiro Diego Souza. Foi o nono gol em 13 jogos no ano.

O Grêmio começou a partida contra os cariocas com algumas mudanças. Com as ausências de Matheus Henrique e Jean Pyerre, Renato colocou Lucas Silva e Isaque, autor do segundo gol sobre o Inter, no Grenal 426. A partida marcou ainda a estreia de Pepê na titularidade gremista, após a ida de Everton para o Benfica, de Portugal.

O início de partida foi marcado pela posse de bola do Flu. Mesmo assim, os donos da casa chegaram primeiro com uma cabeçada de Diego Souza para tranquila defesa de Muriel, aos sete minutos. Só que os cariocas quase marcaram aos 22: Marcos Paulo lançou Evanilson que chutou forte para uma boa defesa de Vanderlei. Quando tudo se encaminhava para um empate sem gols, aos 44, o tricolor gaúcho chegou trocando passes na área adversária. Alisson tocou de cabeça, Isaque escorou, a bola desviou ainda na zaga e Diego Souza empurrou para as redes.

O segundo tempo começou com o Flu quase chegando à igualdade. Logo no primeiro minuto, Michel Araújo tocou para Nenê bater de primeira, colocado, forçando Vanderlei a fazer uma defesa difícil. Odair mudou o time e partiu para cima.

Do lado gremista, Pepê quase marcou em duas oportunidades. Na primeira, a bola tirou tinta do poste esquerdo. Na outra, Muriel espalmou um bom chute do novo titular de Renato. Mas no final, o escore magro definiu a estreia triunfante dos gaúchos.