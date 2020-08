Um Brasileirão com estádios vazios

O Campeonato Brasileiro começa neste final de semana de um modo diferente. Nada de gritos nas arquibancadas, nada de bandeiras e trapos, nada de vibração, vaias, comemorações e cobranças. O Brasileirão será disputado com estádios e arenas vazias. Se jogar futebol em meio a uma pandemia que já matou quase 100 mil brasileiros pode parecer irrazoável, fazê-lo com publico seria ainda mais. Assim, caberá às caixas de som fazerem as vezes de torcida e aos time suplantarem a ausência de apoio de seus torcedores para tentar apresentar o melhor espetáculo possível diante das circunstâncias.

O Inter estreia neste sábado, às 19h30min, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Já o Grêmio entra em campo no domingo, às 19h, para encarar o Fluminense na Arena.

Confira como chega cada um dos 20 times participantes do Brasileirão:

Grêmio

O Tricolor aposta na sequência de quase quatro anos de trabalho do técnico Renato Portaluppi para brigar pelo título e acabar com um jejum de 24 anos sem conquistar o Brasileirão. O time se reforçou em relação ao ano passado, com destaque para Diego Souza no comando de ataque. Na lateral-direita, Victor Ferraz se firmou e o retorno de Jean Pierre no meio após longo tempo fora por lesão agregam qualidade. Sem Everton Cebolinha, caberá a Pepê a tarefa de infernizar os adversários pela esquerda em busca do tri.

Inter

Em 2020, o Colorado completa 41 anos sem levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Para tentar acabar com a seca de títulos, o clube aposta no técnico argentino Eduardo Coudet e na intensidade que ele aplica ao seu time. O começo de temporada foi promissor. Boschilia, Moisés e Saravia são as novidades no time titular em relação ao ano passado. O ídolo D’Alessandro não é mais o mesmo, mas segue dando um toque de qualidade quando joga. No comando de ataque, o nome do time: Paolo Guerrero

Flamengo

Após um 2019 fulminante, o Flamengo terá em 2020 o desafio de manter a hegemonia do futebol brasileiro sem o “mister” Jorge Jesus na casamata. Em seu lugar, os cariocas foram buscar o espanhol Domènec Torrent. O elenco ficou ainda mais forte, com as contratações de Pedro Rocha, Michael e Pedro para o ataque. No time titular, somente uma mudança: o zagueiro Pablo Mari foi embora, e Léo Pereira, ex-Athletico-PR, forma a zaga com Rodrigo Caio.

Palmeiras

Na parada em razão da pandemia, o Verdão perdeu seu principal atacante para o restante da temporada. Dudu deixou o clube e caberá ao contratado Rony, ex-Athletico-PR, suprir sua ausência. Com um grupo grande e caro, mas sem grandes estrelas, Vanderlei Luxemburgo terá de usar de toda sua experiência para conseguir achar alternativas e colocar seu time como postulante sério a ameaçar a hegemonia do Flamengo.

Atlético-MG

O Galo tem no banco de reservas seu nome de maior destaque. Depois de um trabalho elogiado no Santos, o argentino Jorge Sampaoli desembarcou em Belo Horizonte e traz consigo a eletricidade que coloca em todos os seus times. O time se reforçou e tem um incentivo extra neste ano: a ausência do maior rival, o Cruzeiro, que disputará a Série B pela primeira vez.

São Paulo

A eliminação em casa para o Mirassol no Campeonato Paulista colocou muita pressão sobre o técnico Fernando Diniz. Um início ruim no Brasileirão pode definir uma mudança no comando técnico são-paulino. Sem contratações de peso, equipe do Morumbi aposta na experiência e liderança de Daniel Alves para buscar uma vaga na Libertadores, já que a disputa do título parece mais distante.

Corinthians

O Timão espera comer pelas beiradas para dar trabalho no campeonato. Com um início de ano irregular, com eliminação na pré-Libertadores, a equipe de Thiago Nunes trouxe um velho conhecido da torcida para ser o fazedor de gols. O centroavante Jô está de volta e, junto com Luan, ex-Grêmio, é o principal reforço do time em 2020. A solidez da forma pragmática de jogar nos últimos anos é o trunfo corintiano.

Athletico-PR

Dorival Júnior assumiu a missão de substituir o vitorioso Thiago Nunes no Furacão e vem tendo bom desempenho até agora na temporada. O título é um sonho distante no Brasileirão, mas uma vaga na Libertadores do ano que vem está nos planos. A expectativa está em como o centroavante Walter irá se apresentar após vencer sua lutar contra o sobrepeso e apresentar um físico fininho nos treinos em Curitiba.

Santos

Após a positiva passagem de Jorge Sampaoli pela Vila, o Peixe apostou, mais uma vez, em um estrangeiro para comandar o time. O português Jesualdo Ferreira vem tendo dificuldades no início da temporada e a eliminação no Paulistão para a Ponte Preta colocou seu cargo em risco. Os destaques do time são os mesmos do ano passado: os gringos Soteldo e Carlos Sánchez.

Bahia

O tricolor baiano de Roger Machado tenta apresentar novamente o bom futebol que surpreendeu o país no ano passado, quando o time chegou a brigar por uma vaga na Libertadores por algumas rodadas. O time se reforçou com a chegada de Rodriguinho, que estava no Cruzeiro, Zeca e Juninho Capixaba, vindos de Inter e Grêmio, e Clayson, ex-Corinthians.

Fluminense

O Flu aposta na experiência de seus principais nomes para fazer bonito no Campeonato Brasileiro. Para isso, repatriou o centravante Fred, 36 anos. O time conta ainda com os meias Nenê (39 anos) e Paulo Henrique Ganso (30 anos). No banco de reservas, Odair Hellmann coloca seu estilo cauteloso e seguro em campo para tentar formar um time sólido. Uma vaga na Libertadores seria um título, mas a briga mesmo deve ser por um lugar na Copa Sul-Americana.

Fortaleza

Treinado por Rogério Ceni, o Fortaleza confia no entrosamento do grupo e no trabalho consolidado do comandante, que retornou ao time após breve passagem pelo Cruzeiro no ano passado. Os principais nomes do time são velhos conhecidos gaúchos: o volante Michel, ex-Grêmio, e o atacante Wellington Paulista, ex-Inter. O meia Osvaldo e o atacante Ederson também merecem atenção.

Ceará

O Vovô tem um esquadrão de ex-jogadores da dupla Grenal neste ano e aposta na mescla entre juventude e experiência para fazer bonito no campeonato. Sob o comando de Guto Ferreira, os ex-colorados Klaus e Charles e os ex-gremistas Bergson, Léo Chú e Lima se somam ao principal nome do time, Rafael Sobis, em busca de algo mais na competição.

Goiás

O técnico Ney Franco rege um time de jogadores desconhecidos do grande público. Os principais nomes são o volante Sandro, o centroavante Rafael Moura, ambos com passagem pelo Inter, e o atacante Henrique Almeida, que esteve no Grêmio. O time terminou em 10º no ano passado, e quase conseguiu uma vaga na pré-Libertadores. A missão em 2020 é dar um passo além e garantir a presença na competição continental no ano que vem.

Bragantino

Campeão Brasileiro da Série B em 2019, o Bragantino, renomeado Red Bull Bragantino, conta com o aporte financeiro da multinacional para dar suporte à formação de uma equipe competitiva na elite nacional. O principal destaque do time é o meia-atacante Arthur, de passagem destacada pelo Bahia e comprado por R$ 27 milhões pelo time do interior paulista. O treinador é Felipe Conceição, contratado após bom trabalho no América-MG. Thonny Anderson e Léo Ortiz, que jogaram no Grêmio e no Inter, também estão no elenco.

Vasco

O cruz-maltino de São Januário escolheu Ramón Menezes, ex-meia do clube, como treinador para esta temporada. Sem reforçar a equipe, a expectativa é de uma campanha mediana no Brasileirão, com o time lutando para se manter na elite do futebol nacional. A campanha não recomenda o time para algo a mais na Série A deste ano. A esperança da torcida está no garoto Talles Magno, 18 anos, nome frequente nas seleções de base do Brasil.

Botafogo

O Fogão há muito não entra em um Brasileirão com ambições maiores do que permanecer na primeira divisão ou beliscar uma vaga na Sul-Americana. Neste ano, não será diferente. Sob o comando técnico de Paulo Autuori, o time segue investindo em estrangeiros veteranos de nome com passagem pelo futebol europeu. Depois do japonês Honda, neste ano os cariocas trouxeram o marfinense Kalou, ex-Chelsea.

Atlético-GO

O objetivo do Dragão goiano no Campeonato Brasileiro de 2020 é uma só: não ser rebaixado. Com um elenco modesto, o clube espera fazer uma campanha segura, sem grandes ambições, mas, também, sem correr riscos sérios de voltar à segunda divisão. No elenco, os comes conhecidos dos gaúchos são o volante Matheus Frizzo, ex-Grêmio, e o atacante Gustavo Ferrareis, que surgiu no Inter. Na casamata, o comando é do técnico Vagner Mancini.

Coritiba

O Coxa montou um time experiente para este ano, quando volta ao convívio dos grandes do futebol brasileiro. Na zaga, Rodolfo, que estava no Flamengo, é o principal nome. O atacante Sassá, ex-Cruzeiro, é reforço no ataque. Eduardo Barroca, que já comandou o Botafogo, é o responsável por manter o time na Série A e, quem sabe, beliscar algo mais. Uma vaga na Sul-Americana seria bastante comemorada.

Sport

O Leão da Ilha volta à primeira divisão e espera se manter entre a elite. O time conta com alguns jogadores conhecidos, como os ex-gremistas Rafael Thyere e Hernane Brocador, mas não tem estrelas que possam resolver um jogo. No banco de reservas, o comando é do jovem treinador Daniel Paulista, de 38 anos, que retornou ao clube em fevereiro deste ano, após ter trabalhado no Confiança de Sergipe, e obtido a classificação à Série B para o time de Aracaju.