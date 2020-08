Marchezan libera e Grenal 426 será disputado na Arena, em Porto Alegre

"A @OficialFGF, @Gremio e @SCInternacional confirmaram que continuarão em campanha para conscientizar a população de Porto Alegre sobre os perigos do coronavírus. É neste clima que está confirmado o Gre-Nal desta quarta-feira (05)", escreveu o prefeito.

O palco do clássico estava indefinido devido às restrições por conta da pandemia do novo coronavírus. Na sexta-feira (31),, mas a permissão se dava apenas para a disputa da semifinal da segunda fase. Agora, a decisão do prefeito contenta também a final do returno.