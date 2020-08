Grêmio sofre, mas vence Novo Hamburgo nos descontos e está na final

Em uma partida maluca e eletrizante, o Grêmio sofreu muito mais do que se esperava, mas conseguiu cumprir a meta. Diante de um Novo Hamburgo disposto a lutar até o fim, o Tricolor arrancou a classificação já no apagar das luzes, fazendo 4 a 3 e se qualificando para a final do returno do Campeonato Gaúcho. A partida aconteceu na Arena, após liberação da prefeitura para a realização de jogos em Porto Alegre.

No Beira-Rio, o Inter resolveu rápido, fazendo três gols em menos de 15 minutos para vencer o Esportivo. O Grêmio, é claro, tentou seguir a mesma história na Arena. Com pouco mais de um minuto, o Tricolor já balançava a rede: em cruzamento preciso de Everton, Diego Souza mandou de cabeça para abrir o placar. Aos 24mins, mais um: em novo cruzamento do Cebolinha, Alisson se enroscou com a defesa, mas a bola sobrou para Maicon, de bico, ampliar.

Parecia um jogo resolvido, mas o Novo Hamburgo não se entregou. Aos 30, Zé Mário cobrou falta com força e Vanderlei, no canto da bola, deixou passar: 2 a 1. E, aos 37, a surpresa: no escorregão de Matheus Henrique, o contra-ataque chegou em Juba, que limpou a jogada e presenteou Kayron. Empate do Noia na Arena.

No começo da segunda etapa, o time de Renato Portaluppi voltou determinado a resolver rapidamente a partida. Logo aos 2mins, Diego Souza empurrou para as redes após disputa com Diego Ivo, mas a arbitragem anulou. A pressão era total. Aos 14, alívio para a torcida tricolor: Guilherme Guedes fez boa jogada e achou Diego Souza na pequena área para fazer mais um.

A partir daí, o desafio gremista era não desligar de novo. Não deu certo: Chicão caiu na área, o pênalti foi marcado e Zé Mário empatou de novo, aos 34 da etapa final. O novo empate disparou uma correria na Arena, com o Grêmio pressionando do jeito que dava, já sem qualquer preocupação tática.

O dramalhão durou até os 45 do segundo tempo. Na confusão dentro da área, Diego Ivo tocou para trás e acabou fazendo uma assistência para o adversário. Luciano, livre, fez o que não tinha conseguido contra o Ypiranga, uma semana antes: meteu para as redes. Desafogo em um jogo dos mais difíceis para o Tricolor.