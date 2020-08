Inter goleia Esportivo e está na final do returno do Gauchão

O Inter não precisou fazer mágica para garantir vaga na decisão do returno do Campeonato Gaúcho. Em partida disputada neste domingo (2), o time da Capital fez três gols nos primeiros 15 minutos, controlou do início ao fim e saiu com um folgado 4 a 0 contra o Esportivo. Com o resultado, a equipe de Eduardo Coudet entra novamente em campo na quarta-feira, em busca não só da Taça Francisco Novelletto, mas de uma vaga na grande decisão do Gauchão. A partida marcou o retorno do Colorado ao Beira-Rio, depois que a prefeitura de Porto Alegre liberou a realização de jogos de futebol na Capital.

Dá para dizer que o Inter já começou o jogo ganhando. Com apenas um minuto de jogo, Edenilson cruzou da direita e Tiago Galhardo cabeceou firme para abrir o placar. Um gol que desmontou o Esportivo, tanto em termos anímicos quanto de estratégia. O Colorado aproveitou a perturbação do adversário para ampliar: aos 13mins, Marcos Guilherme se soltou pela direita, chutou de fora da área e venceu Renan. Menos de dois minutos depois, falha na saída de bola do Esportivo, Galhardo avançou e achou Guerrero livre na área: 3 a 0.

Depois da avalanche inicial, a partida ganhou ares de coletivo de luxo. O domínio colorado era seguro, mas pouco vibrante, e o treinador Eduardo Coudet chegou a se irritar com alguns momentos de pouca concentração. Enquanto isso, o adversário da Serra sofria para se aproximar da área vermelha.

Na volta do intervalo, o Inter fez nada menos do que três das cinco substituições permitidas, já poupando jogadores importantes para o meio de semana. Mesmo com as mudanças, o Inter seguiu superior, e ampliou: aos 15mins, Boschilia acertou um chute seco da entrada da área e marcou o quarto.

Ainda assim, o Esportivo não deixava de tentar algo no jogo. Aos 19mins, Flávio Torres lançou de letra, Gustavo Sapeka surgiu livre e Saravia fez a falta na entrada da área, sendo expulso pelo lance. Na cobrança, João Pedro bateu e Marcelo Lomba pegou. Nos descontos, Zé Gabriel ainda reclamou de pênalti para o Inter, em lance ignorado pela arbitragem. Nada, porém, que colocasse em risco a tranquila vaga colorada para a decisão do returno.