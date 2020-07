Marchezan autoriza jogos de Grêmio e Inter em Porto Alegre

Grêmio Inter O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, anunciou a liberação de jogos nos estádios deneste fim de semana. A liberação foi comunicada nesta sexta-feira (31) após nova reunião com os dois clubes e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Com isso, a dupla poderá jogar no domingo (2) as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho em Porto Alegre.

Marchezan disse que a permissão dos jogos no estádio Beira-Rio e na Arena será como um "teste" para verificar os impactos. "A gente vai fazer um teste autorizando que nossos dois maiores clubes utilizem nossos dois maiores estádios para o domingo". Em diversos momento durante a live, o prefeito utilizou a palavra "mensagem" em suas falas, reiterando que a sua principal preocupação era transmitir a mensagem errada aos profissionais da saúde, empresários, empreendedores e demais porto-alegrenses que lidam com a pandemia.

O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, destacou a sensibilidade da prefeitura em reconhecer os protocolos adotados pelos clubes e o esforço dos profissionais. "Estamos lutando contra um mesmo inimigo", observou Medeiros, durante a transmissão ao vivo pelo Facebook.

A participação de Bolzan foi abreviada devido ao velório de Marco Bobsin, ex-vice presidente gremista que faleceu ontem em decorrência de complicações da Covid-19. Já o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr, aposta que o "futebol possa construir uma mensagem favorável e possa contribuir para a conscientização de todos (sobre a pandemia)" e avisou: "Queremos jogar com respeito à vida".

Na mesma linha que os dos mandatários, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol destacou a construção do diálogo com a prefeitura. "Em nome do futebol gaúcho, afirmo iremos seguir os protocolos e demonstraremos à população que é possível jogar com respeito aos protocolos".

Na Arena, o Grêmio enfrentará o Novo Hamburgo, enquanto o Inter jogará contra o Esportivo, no Beira-Rio. O horário de ambas as partidas segue indefinido.