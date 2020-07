Em jogo emocionante, Lakers batem Clippers no retorno da NBA; Jazz vence Pelicans

Após um longo hiato de mais de quatro meses e meio, a temporada 2019/2020 da NBA está de volta mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Dentro da "bolha" criada pela liga no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, dois jogos na noite de quinta-feira marcaram a retomada da competição e em ambos a disputa foi marcada por placares apertados. Melhor para o Los Angeles Lakers, que venceu o clássico de Los Angeles contra os Clippers por 103 a 101, e para o Utah Jazz, que fez 106 a 104 no New Orleans Pelicans.

Como prometido antes do reinício do campeonato, os protestos contra o racismo aconteceram em quadra. Antes de cada uma das partidas, os jogadores das quatro equipes se ajoelharam durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos e as comissões técnicas e a arbitragem também se juntaram ao ato. Além disso, os atletas vestiram camisetas pretas com a frase "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam). Já nas camisas de jogo, os nomes dos jogadores foram substituídos por mensagens de apoio a causas sociais e movimento de justiça social.

No duelo entre os rivais de Los Angeles, que estão na ponta da Conferência Oeste, os Lakers contaram com grandes atuações de seus astros. O ala-pivô Anthony Davis surgiu como protagonista ofensivo ao anotar 34 pontos, pegar oito rebotes e dar quatro assistências. LeBron James fez um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 16 pontos e 11 rebotes. Os dois tiveram ainda as ajudas de Kyle Kuzma (16 pontos) e Dion Waiters (11).

Agora com 50 vitórias e 14 derrotas, os Lakers abriram ainda mais vantagem para os Clippers, que perderam pela 21.ª vez em 65 partidas. A dupla Kawhi Leonard e Paul George conseguiu manter o time vivo até o último segundo da partida, mas não conseguiu a cesta decisiva. George terminou com 30 pontos, enquanto que Leonard fez 28. Reggie Jackson também se destacou com 10 pontos.

No outro jogo da rodada, o Jazz conseguiu buscar a vitória após ter ficado mais da metade do tempo atrás no placar. O grande destaque foi Donovan Mitchell que, em 34 minutos em quadra, foi responsável por 20 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e três roubos de bola. Rudy Gobert, que foi o primeiro caso de covid-19 na NBA, conseguiu 14 pontos, 12 rebotes e três tocos.

Pelos Pelicans, Brandon Ingram foi o melhor com 23 pontos e oito rebotes e teve a ajuda de Jrue Holiday (20 pontos, cinco rebotes, quatro assistências e três roubos de bola) e de JJ Redick (21 pontos, quatro rebotes e três assistências). Zion Williamson conseguiu 13 pontos e uma assistência.

Em quarto lugar no Oeste com 42 vitórias em 65 jogos, o Jazz já está classificado aos playoffs. Já os Pelicans se complicaram nesta briga com o revés. Somam 28 triunfos e 37 derrotas e seguem em 11.º lugar na mesma conferência.

