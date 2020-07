Decisão sobre semifinais do Gauchão em Porto Alegre fica para esta sexta-feira

Os finalistas do segundo do Campeonato Gaúcho serão definidos neste final de semana. Só não se sabe, ainda, onde. A expectativa era de que o encontro realizado nesta quinta-feira (30) na prefeitura de Porto Alegre entre o prefeito Nelson Marchezan Júnior, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, e os presidentes de Grêmio e Inter, Romildo Bolzan Júnior e Marcelo Medeiros, decidisse se os estádios da dupla Grenal poderiam ou não receber os confrontos válidos pelas semifinais do returno (Grêmio x Novo Hamburgo e Inter x Esportivo). No entanto, a definição ficou para esta sexta-feira (31).

“Conversei nesta tarde com os presidentes da FGF e da dupla Grenal. Demonstrei para eles a minha preocupação com o aumento na ocupação dos leitos de UTI em 150% nos últimos dias. Quase 45% de todos os leitos da cidade estão ocupados por pacientes com Covid-19. Concordamos que o momento é de cautela e de respeito com empresários e profissionais, principalmente da saúde. Não temos dúvida de que os clubes terão cuidado com a saúde dos jogadores e envolvidos nestes eventos”, escreveu o prefeito em sua conta no Twitter.

Prefeito anunciou resultado de reunião com dirigentes da FGF e da dupla Grenal no Twiiter

Marchezan afirmou que a decisão da prefeitura sobre a liberação da Capital para receber partidas de futebol se dará nesta sexta-feira, em nova reunião. O comitê municipal que debate e formula as políticas da cidade em relação à pandemia se reúne sempre às sextas-feiras.

“Nosso receio é que a liberação de jogos poderia passar a falsa mensagem para a população que não precisa mais se cuidar. Por este motivo seguiremos dialogando e vamos anunciar nesta sexta-feira (31), após nova reunião, a decisão para os jogos deste domingo”, concluiu Marchezan.

As semifinais do segundo turno do Gauchão serão disputadas em partida única. Os vencedores, se encaram na final. O Campeão do returno encara o Caxias, campeão do primeiro turno, na finalíssima do campeonato.