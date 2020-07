Esportivo vira sobre o Juventude e carimba vaga nas semifinais contra o Inter

O Esportivo de Bento Gonçalves garantiu a vaga nas semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho com uma vitória épica, de virada, por 3 a 2, sobre o Juventude na tarde desta quarta-feira (29), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Classificada em segundo lugar no Grupo B, a equipe, agora, encarará o Inter, em busca de uma sonhada classificação à final do returno.

O time de Bento abriu o placar logo aos 30 segundos de jogo, por meio de Gustavo Sapeka. O começo arrasador dava indícios de que a equipe iria ter uma tarde tranquila diante do Juventude. No entanto, não foi isso que ocorreu.

Os donos da casa partiram para o ataque e aos 13 minutos obtiveram o empate, por meio de gol contra de Robert. A virada do Papo veio vinte minutos depois, aos 33, quando Renato Cajá deu passe para Breno marcar na saída do goleiro Renan.

O resultado ia dando a classificação para o Juventude no Grupo A e eliminava o Esportivo no B. A partida já ia se encaminhando para o seu final no segundo tempo, mas o time do técnico Carlos Moraes não desistiu e foi recompensado por isso.

Aos 30, Flávio Torres recebeu escorada de Rômulo de cabeça e chegou na cara do goleiro Luís Carlos do Ju para empatar. Quatro minutos depois, veio a virada da equipe de Bento. O zagueiro Cleiton subiu mais alto na área após cobrança de falta e cabeceou para fazer o terceiro, virar o jogo e garantir a vitória e a classificação para o time visitante. O Esportivo fez os mesmos 11 pontos que o Caxias, mas avançou pelo número de gols marcados – 10 contra 7.