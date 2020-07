Inter vence o Aimoré por 2 a 0 e pega o Esportivo na semifinal do Gauchão

O técnico Eduardo Coudet teve, finalmente, um gramado de qualidade para fazer seu time jogar após a volta do Campeonato Gaúcho depois da parada em razão da pandemia. O campo do CT Moradas dos Quero-Queros, das categorias de base do clube, era um tapete e a equipe colorada conseguiu jogar mais com a bola no pé. O resultado disso foi uma tranquila vitória por 2 a 0, a primeira posição no Grupo A e a vaga para as semifinais, onde o time irá encarar o Esportivo de Bento Gonçalves.

O Inter teve várias chances de gol no primeiro tempo disputado em Alvorada. Logo aos 19 minutos, Guerrero recebeu assistência açucarada de Thiago Galhardo e, no meio da área, finalizou para tirar do goleiro Luiz Felipe e abrir o placar. O goleiro do Aimoré, aliás, foi um destaque nos 45 minutos iniciais, realizando diversas intervenções importantes e impedindo uma vantagem mais elástica do Inter.

Sem chance de classificação à próxima etapa, o Aimoré pouco criou e não ameaçou o gol de Marcelo Lomba em momento algum. Assim, o Colorado foi o dono das ações, mas a superioridade não chegou a encher os olhos de quem acompanhava o jogo pela televisão.

O cenário não se modificou na etapa final, com o Inter mantendo o domínio e criando chances que só não se convertiam em gols em razão da grande atuação de Luiz Felipe. Aos 23 minutos, porém, uma falha grave da defesa do Aimoré deixou Guerrero sozinho para avançar e ficar na cara do goleiro. Aí, não deu para o destaque da tarde fazer nada e o peruano ampliou o placar: 2 a 0. Aos 39, D’Alessandro ainda perdeu um pênalti – mandou no travessão – desperdiçando a chance de ampliar o marcador.

Com o resultado combinado com os outros jogos da rodada, o Colorado enfrenta o Esportivo na semifinal, no final de semana. Por ter sido o primeiro do Grupo A, o Inter terá o mando de campo.