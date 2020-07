Grêmio e Novo Hamburgo empatam e voltam a se encontrar na semifinal do Gauchão

A baixa qualidade dos gramados tem sido a tônica do Campeonato Gaúcho após a retomada da competição. O campo da Arena Alviazul, em Lajeado, não possibilitava aos atletas de Novo Hamburgo e Grêmio a apresentação de um grande espetáculo na tarde desta quarta-feira (29). Somado a isso o fato de o técnico Renato Portaluppi ter escalado uma equipe completamente reserva e a fragilidade técnica da equipe do Vale do Sinos, o que se viu foi uma partida fraca. Ao fim, o empate em 0 a 0, em conjunto com os outros resultados da rodada, acabou definindo uma repetição do confronto entre tricolores e anilados na semifinal do segundo turno do Gauchão, em partida a ser disputada no final de semana.

O Tricolor dominou as ações durante praticamente todo o primeiro tempo. Com destacada presença do garoto Guilherme Guedes na lateral-esquerda, a equipe da Capital forçou as tentativas de ataque pelo lado esquerdo, apostando nas combinações com Pepê. Com atuações abaixo de Patrick e Luciano, o Grêmio foi deficiente na criação e teve dificuldades para finalizar ao gol.

Já o Noia optou por esperar o adversário e apostar nos contra-ataques, coisa que não conseguiu fazer. A partir dos 35 minutos da etapa inicial, a virada do Juventude sobre o Esportivo, no Alfredo Jaconi, tirava a vaga nas semifinais do anilado. Com isso, o Novo Hamburgo tentou ganhar mais espaço, avançou suas linhas, e ocupou mais o campo defensivo gremista, sem criar oportunidades de gol, no entanto.

O jogo melhorou muito no segundo tempo. Menos pelo Novo Hamburgo que, mesmo necessitando da vitória para avançar no campeonato, e mais pelo Grêmio, que passou a marcar no campo adversário e pressionar pela marcação do gol. A chance mais clara veio aos 23 minutos, quando Pepê tirou do goleiro pela esquerda da área e tocou no meio para Luciano, com o gol vazio, chutar para fora.

Ao fim, a virada do Esportivo sobre o Juventude para 3 a 2 acabou por dar a vaga para o Noia, mesmo com o empate frente aos reservas gremistas. Ambos, Grêmio e Novo Hamburgo voltam a se encontrar na semifinal do segundo turno, com mando de campo do Tricolor.