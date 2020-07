Semifinalistas do Gauchão serão definidos nesta quarta-feira

Após uma semana de indefinições, com prefeituras vetando a realização de partidas de futebol, técnicos reclamando da qualidade de gramados no Interior e dirigentes buscando campos disponíveis para a realização dos jogos, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu, na manhã desta terça-feira (28), a sexta e última rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Todos os confrontos serão realizados às 15h desta quarta-feira (29). Os duelos terão de ser disputados à tarde, porque alguns dos campos que receberão as partidas não possuem iluminação artificial para receber jogos à noite.

Líder do Grupo B, com 13 pontos (5 jogos, quatro vitórias e um empate) e já classificado às semifinais, o Grêmio vai a Lajeado encarar o Novo Hamburgo, segundo no Grupo A com 7 pontos. O Tricolor busca a vitória para garantir a primeira colocação na classificação geral e, assim, ter o mando de campo nas fases seguintes, ainda que não exista uma definição sobre se Porto Alegre poderá receber confrontos em agosto.

Já o time do Vale do Sinos joga a vida na Arena Alviazul, pois corre o risco de perder a classificação para o Juventude que, no Alfredo Jaconi, pega o Esportivo. O time de Caxias precisa pontuar e torcer por um tropeço do Noia. A equipe de Bento Gonçalves, por sua vez, também tem chance de avançar e depende de uma vitória e de uma derrota ou empate do Caxias diante do Ypiranga, na Montanha dos Vinhedos.

Depois de um recomeço claudicante na competição, com uma derrota no Grenal e um empate com o Esportivo, o Inter de Eduardo Coudet buscou uma solução caseira para enfrentar o Aimoré. A partida será disputada no campo do CT das categorias de base colorado, a Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O técnico colorado reclamou muito das condições dos gramados e chegou a dizer que se a situação se tornasse rotina, com o seu time jogando seguidamente em campos ruins, o clube deveria procurar outro treinador.

A rodada também terá um confronto na nova Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, onde o Brasil-Pel enfrenta o São Luiz de Ijuí. Já o Pelotas duela com o São José, no CT Hélio Dourado, do Grêmio, em Eldorado do Sul.

A última rodada disputada nesta quarta-feira não fechará o segundo turno da competição, na medida que o Bra-Pel válido pela 4ª rodada foi adiado e a FGF ainda não definiu a data e o local em que o clássico do Sul gaúcho será disputado.

O Gauchão deste ano não terá equipes rebaixadas, conforme acerto firmado entre a Federação e os clubes. No ano que vem, quatro equipes cairão para a Divisão de Acesso, e duas subirão para a elite.

O campeão do returno irá enfrentar o Caxias na grande final do Campeonato Gaúcho de 2020. Se o Caxias, vencedor do primeiro turno, avançar para as semifinais e faturar a taça mais uma vez, será declarado campeão estadual.