Repleta de novidades, temporada de Stock Car tem início em Goiânia, neste domingo

A Stock Car abrirá a temporada neste domingo (26) no Autódromo Internacional de Goiânia apresentando uma série de novidades técnicas e desportivas que prometem mexer com a relação de forças de um dos mais competitivos campeonatos do mundo. As corridas terão início às 11h30min e às 12h20min.

Devido aos efeitos da pandemia de coronavírus, a principal categoria do Brasil também fará pela primeira vez uma corrida sem a presença do público e respeitando um rígido protocolo de segurança aprovado com as autoridades sanitárias locais, com o objetivo de preservar a saúde de todos os envolvidos.

No campo técnico, a novidade mais aguardada é a estreia de dois novos carros: o Chevrolet Cruze e o Toyota Corolla se enfrentarão na pista pela primeira vez de forma oficial. Ao todo, quatro equipes com dois pilotos cada disputarão a bordo do Corolla Stock Car.

Outra mudança é no regulamento desportivo, com a realização das tomadas de tempo em apenas duas fases, as chamadas Q1 e Q2. No início do treino, todos os pilotos entrarão na pista na tentativa de se classificar para a fase seguinte - que será disputada pelos 15 melhores do Q1. A pole position será definida já nesta segunda sessão e não em uma terceira como vinha acontecendo até o ano passado.