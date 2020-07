Retomada do Estadual tem polêmica após Grenal 425

Mal a bola voltou a rolar e as polêmicas já surgiram no Campeonato Gaúcho. Na quarta-feira (22), após o apito final do árbitro Daniel Bins, o meia D'Alessandro e o técnico Eduardo Coudet direcionaram algumas críticas ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman. As falas foram registadas pelo repórter da RBS, Leonardo Müller. Embora não tenha visto, o árbitro Daniel Bins relatou o ocorrido em súmula, e o treinador e o meia colorado podem sofrer punições pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), que já prepara uma denúncia.





"Relato que, ao final da partida, já dentro do vestiário com o restante da equipe de arbitragem, fui informado pelo delegado da partida, Sr. Marcos Roberto Caduri de Almeida, de um incidente em que o treinador do SC Internacional, Sr. Eduardo Coudet e o atleta de Nº 10, Sr. Andres Nicolas D'alessandro, proferiram ofensas contra o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Sr. Luciano Hocsman. Conforme informação do delegado, o mesmo encaminhará relatório do fato ocorrido para as autoridades posteriormente", relatou Bins.

D'Ale foi direto para Hocsman, que passava pela entrada do vestiário: "Está feio o teu trabalho, hein? Está feio. E eu sei por que está feio o teu trabalho. Deixa de ser parcial, c*. Deixa de ser parcial, hein." Já Coudet culpou o presidente da FGF: "Está tudo na sua conta. Fizeram o que quiseram com você. Fizeram o que quiseram", reclamou o técnico.

A derrota para o maior rival por 1 a 0 no Grenal 425 não tirou a equipe da liderança do Grupo A. O time de Coudet volta a campo sábado, às 19h, contra o Esportivo, na Montanha dos Vinhedos. Para esta partida, o zagueiro Bruno Fuchs e o meia Thiago Galhardo podem ficar à disposição.

Do lado do Grêmio, o elenco foi elogiado pelo técnico Renato Portaluppi. Após quatro meses sem atuar, o time foi seguro e mostrou entrosamento, mesmo com poucos treinos coletivos. Para a partida com o Ypiranga, a ideia da direção é mandar no CT de Eldorado do Sul. A confirmação do local deve sair nesta sexta-feira.

O time para encarar a equipe de Erechim pode sofrer alterações, já pensando em preservações para não provocar lesões. A ausência certa é Cortez, com Covid-19.